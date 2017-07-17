“Kıbrıslı Rumlar en çok kiliseye güveniyor”

Momizat

Tem 17

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırma, Kıbrıslı Rumların en çok Rum Ortodoks Kilisesi, kamu eğitimi ve orduya güvendiklerini, en az güvenin ise siyasi partiler

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırma, Kıbrıslı Rumların en çok Rum Ortodoks Kilisesi, kamu eğitimi ve orduya güvendiklerini, en az güvenin ise siyasi partiler

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