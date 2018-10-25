Kıbrıslı Rum AP Milletvekilleri: “Türkiye’ye sıfır tolerans” Reviewed by Momizat on . Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu AP Milletvekilleri: Türkiye'ye sıfır toleransKıbrıslı Rum AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Kostas Mavridis, AP oturumu Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu AP Milletvekilleri: Türkiye'ye sıfır toleransKıbrıslı Rum AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Kostas Mavridis, AP oturumu Rating: 0
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Kıbrıslı Rum AP Milletvekilleri: “Türkiye’ye sıfır tolerans”

Haber Tarihi:: 25 Ekim 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu AP Milletvekilleri: Türkiye’ye sıfır toleransKıbrıslı Rum AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Kostas Mavridis, AP oturumunda yaptıkları konuşmalarda “Türkiye’ye sıfır tolerans” talebinde bulundular.

Fileleftheros gazetesi, AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Kostas Mavridis’in AP oturumunda yaptıkları konuşmalarda, Türkiye’ye yönelik ödeneklerin dondurulmasını talep ettiklerini yazdı.
Rum milletvekilleri, Türkiye’nin AB ilke ve değerlerini çiğnediği iddiasında bulunarak AB’nin bu konuda “sıfır tolerans göstermesi gerektiğini” savundular.

Kıbrıs Postası

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