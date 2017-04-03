Kıbrıslı liderler buluştu…Akşam yemeğinden sonra BM ve iki lider tarafından yapılan ortak açıklama

Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı Pazar akşamı katıldıkları akşam yemeğinin ardından ortak bir açıklamada bulundular.

Ortak açıklamada, liderlerin akşam yemeği sırasında son aylarda yaşanan zorluklar hakkındda “açık ve yapıcı” görüş teatisinde bulundukları belirtildi.

Liderler, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerin geleceği konusunda da görüş teatisinde bulundular.

Her iki lider, gelecek günlerde yurtdışında bulunacak ancak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide her iki lider ile “etkileşimde bulunarak” müzakerelerin kısa zamanda yeniden başlaması amacıya yolu hazırlayacak.

Eide, ara bölgede bulunan Ledra Palas Otelinde iki liderin de katıldığı bir akşam yemeğine av sahipliği yaptı. Akşam yemeği saat 19:30’da başladı ve dört saat sürdü.

BM liderler arası akşam yemeği için yeni düzeltilmiş bir açıklama yaptı

BM, pazar akşamı BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ara bölgede ev sahipliği yaptığı Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı’nın katıldığı akşam yemeğinin ardından yapılan ortak açıklama hakkında yeni düzeltilmiş yazılı açıklamada bulundu.

Düzeltenmiş açıklama şöyle: “Bu akşam, Akıncı ve Anastasiades, son aylarda yaşanan zorluklarla ilgili açık ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulundular. Bütün Kıbrıslıların yararına olacak ve iki toplumun endişelerini dikkate alacak bir çözüm için, ortak kararlılıklarını teyit ettiler. Bunun ötesinde, önümüzdeki yol haritasıyla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Önümüzdeki günlerde iki lider de yurtdışında olacağından, BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Espen Eide, müzakerelerin en erken zamanda başlayabilmesi için, zeminin hazırlanması yönünde kendileriyle temaslarını sürdürecektir”.

Anastasiades, akşam yemeğinin ardından her hangi bir açıklamada bulunmadı.