Kıbrıs’la ilgili uluslararası Konferansın kalitesi daha çok Anastasiades ve Akıncı arasındaki müzakerelere bağlı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre’de 12 Ocak’ta yapılacak olan Kıbrıs’la ilgili uluslararası Konferansın kalitesi daha çok Anastasiades ve Akıncı arasında 9-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek müzakerelere bağlı olduğunu vurguladı.

Cenevre’de Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı 9-11 Ocak tarihleri arasında Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yapacağı BM Merkezi Palais des Nations’da pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Eide, 9-11 Ocak görüşmelerinin sonucuna bağlı olarak BM Genel Sekreterinin gözetiminde diğer tarafların da katılımıyla perşembe günü başlayacak olan Kıbrıs’la ilgili uluslararası konferansının başarı beklentisine bağlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs’la ilgili uluslararası konferansın ‘garantör güçler Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallığın katılımıyla yapılacağını, AB’nin özel gözlemci rolü olacağını kaydeden Eide, Kıbrıs’tan heyetlerle birlikte katılımcıların ‘Güvenlik ve Garantiler faslıyla ilgili büyük ve sıkıntılı konuları çözmeye çalışacaklarını bildirdi.

Espen Barth Eide, “12Ocak, ancak 9 ve 11 Ocak arasındaki başarıya göre etkili olacak. Dolayısıyla tüm bu konularda saatleri nasıl düzenleyeceğimiz üzerinde açık bir kabul görmüş yapımız olacak. Çünkü tek tek her fasılda çözülmesi gereken bir veya daha fazla konu vardır. Şimdi son demlerdeyiz. Gerçekten şimdi kader anındayız” dedi.

Konferans 12 Ocak’ta başladığında sürecin açık uçlu olduğunu fakat ne zaman biteceğini söylemediklerini belirten Eide, 12nci yapılacağını, 12ncinin yapılıp yapılmayacağının sorgulanmadığını ancak 12ncinin kalitesinin daha da 9-11 Ocak’taki görüşmelere bağlı olacağını kaydetti.

Özel Danışman Eide, Anastasiades ve Akıncı’nın BM gözetiminde görüştükleri son 19 ay içerisinde bütün beş fasılda, Kıbrıslıların en sonunda kendileri tarafından çözülecek önemli ilerlemeler sağlandığını bildirdi.

Espen Barth Eide, “Bunun zor ama olabileceği şeklinde çok güçlü hislerim vardır. Zor olacaktır çünkü bütün fasıllardaki konuların büyük çoğunluğu çözülse bile bunlar sonuna kadar kalacak en kolay sorular değildir. Bazı çok karmaşık veya çok duygusal konuları sona bırakmamız normaldir” şeklinde konuştu.

Eide, liderler büyük cesaret, istek ve önderlik gösterdiğine, ancak bir çözüm isteseler bile bu günlerde elde etmek istedikleri nihai anlaşmaları yapmanın kolay olmadığına dikkat çekti.

Bu müzakerelerde yeterli istek gösterilirse bu müzakerelerde gerçekten çözülemeyecek konu olmadığına işaret eden Eide, bu müzakerelerin tamamen Kıbrıslılara ait müzakereler olduğunu tekrarladı ve “Müzakerelerde her cümleden her kelimeden Kıbrıslı liderler sorumludur. Hiçbir şekilde BM arabuluculuğu yoktur ve olmayacaktır” dedi.

Eğer başarılırsa bunun Kıbrıslılar için tarihi bir an olacağını ifade eden Özel Danışman, “Ancak ben birçok savaşın olduğu ve birçok şeyin parçalandığı dünyaya ve bölgeye çok güçlü bir mesaj verileceğini de düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bir soruyu yanıtlayan Eide, Güvenlik ve Garantiler faslında dahi arabulucu olmadıklarını olmayacaklarını söyledi ve şöyle devam etti:

Bununla birlikte sadece Kıbrıs’taki iki taraf değil çeşitli taraflar katılacağından değişik bir doğası olacaktır. Bu nedenle ben zamanımın çoğunu seyahat ederek, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’la görüşerek geçiriyorum, 12 Ocak’taki konferans için en iyi hazırlıkların yapılmasına çalışıyorum. Bu cephede daha çalışılması gerekiyor.”

AB’nin uluslararası Konferansta temsiliyetiyle ilgili bir başka soruyu yanıtlayan Eide, Konferansın katılımcılarının Anastasiades, Akıncı ve garantör güçler olduğunu belirtti, onların da birleşik Kıbrıs’ın AB’nin bir üyesi olacağı ve AB’nin bir rol oynayacağı için AB’nin ilgili taraf olduğuna karar verdiklerini hatırlattı, AB’nin bir üstlenebileceğinin hepsinin katılımıyla, prensipte bütün süreçte oldukları ve Kıbrıs’taki temsiliyetleri gibi tabii şimdi daha üst düzeyde daha yapıcı ve yardımcı olabileceklerini kaydetti, “Dolayısıyla tavsiye, bilgi istersek karar verme rolünde olması için değil destek vermesi için AB’ni davet edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’la ilgili uluslararası Konferansa davet edilip edilmediği sorusuna Eide, “bu görüşmeleri yapmaya karar veren Anastasiades ve Akıncı buradadır, taraflar da, bu Konferansın tarafları da” şeklinde konuştu.

“Bunun ne anlama geldiği konusunda çeşitli yorumlar vardır. Kim olduklarını çok iyi biliyoruz ve ne anlama geldiklerini çok iyi biliyoruz” diyen Espen Barth Eide, Anastasiades ve Akıncı’nın kendi kendilerini davet etmediklerini, kendisinin de davet edilmediğini, Anastasiades ve Akıncı’nın kendisiyle birlikte konferans düzenleme karar verdiklerini dolayısıyla insanlara daveti kendilerinin yaptığını söyledi.

Uluslararası Konferansta garantör güçlerin katılım düzeyinin ne olacağı sorusuna Eide verdiği yanıtta, “Kendi aramızda ve garantör güçler arasında, garantör güçler de kendi aralarında konuşmalar yapıyorlar” dedi ve garantör güçlerin Konferansta en üst düzeyde ve bir alt düzeyde temsil edileceklerini bildirdi.

Buna hala karar verileceği ve tabii ki birbirlerine bakarak nihai kararlarını vereceklerini belirten Eide, ilk gün katılımcı düzeyinin mutlaka son günkü katılımcı düzeyi olamayabileceğini, normal olarak düşük düzeyde başlayacağını, bir şey imzaya hazırsa veya nihai üst düzey bir anlaşma olursa katılım düzeyinin yükselebileceğini vurguladı.

Hepsinin, özellikle Türkiye ve Yunanistan’ın 9 ve 11 Ocak’ta ne olacağına bakacaklarını, çünkü birçok konunun geride kaldığını veya nihai anlaşma yolunda olunduğunu bilmek istediklerini, Kıbrıslıların yapacağı, yaması gereken görüşmelerin bir parçası olmak istemediklerini söylediklerini hatırlatan Eide bir başka soruya yanıtında, “Azmimiz, her toplumun güvenlik endişelerine hitap edecek, diğerine güvenlik endişesi yaratmayacak bir 21. yüzyıl güvenlik düzenlemesi yapmaktır” şeklinde konuştu.

Bu sabah görüşülen mülkiyet konusuyla ilgili bir soruya yanıtında Espen Barth Eide, bu konunun büyük ve karmaşık bir fasıl olduğunu, uzun zaman için bir anlaşmanın uzun süreli çerçevesi olduğunu ancak küçük büyük nasıl göründüğüne bağlı olarak bazı konularda, duygusal bağ anlayışı ve birtakım başka büyük konuların tanımında takıldıklarını ifade etti.

Eide, “Bu konuları çözmek için çok çalışacağız. Bugün iyi bir başlangıç oldu, liderler iyi bir görüşme yaptılar, karşılıklı kabul edilebilir sonuçlar bulmak azmiyle, bazı konuları çözmeye çalışmak için küçük bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdiler” dedi.

Hangi fasılların bir sonuca yaklaştığı sorusuna Eide, Ekonomi ve AB konuları üzerinde yapılacak belirgin bir şey kalmadığı yanıtını verdi.

Siyasi bir anlaşmaya paralel olarak görüşmekte oldukları anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili konunun öneminin de altını çizen Eide, yakınlaşmaların sayısının Anastasiades ve Akıncı’nın Kasım 2016’da Mont Pelerin’de yaptıkları görüşme öncesindekiyle aynı olup olmadığı sorusuna, zabıta, iç güvenlikle ilgili diğer konularda yakınlaşma, görüşmenin uygulanması ve Ekonomi faslında ilerleme olduğu yanıtını verdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı, “Bu tür bir ortamdayken çözemeyeceğiniz bazı konular vardır ve bazen zamanın işlemesi gereklidir” dedi.