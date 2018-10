Kıbrıs,AB içinde en yüksek oturma izni veren 2. ülke

Perşembe günü Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, Kıbrıs 2017 yılında ada topraklarında kalabilmeleri için 18. 971 yabancıya ikamet izni verdi. Bu 18. 971 toplam izinlerden Hindistan vatandaşlarına 4.710 ya da %24,8, Rus vatandaşlarına 2. 883 ya da %15,2, 1406 ya da %7,4’ü de Nepal vatandaşlarına verildi. 18.971 iznin toplamı her bin Kıbrıslıya 22,1 ikamet izni olarak denk gelmektedir.

Bu oran Malta’dan sonra (her 1000 vatandaşa 23) AB’deki ikinci en yüksek oranı oluşturmaktadır. Eurostat’a göre, toplam izinlerden %14,4’ü ya da 2.741’i ailevi nedenlerden, 4.923’ü ya da %26,0’sı eğitim nedenlerinden, 8.204’ü ya da %43,2’si mesleki nedenlerden ve 3.103’ü ya da %16,4’ü başka nedenlerden dolayı verildi.

Aynı anda, 2017’de AB’de ilk 3,1 milyon ikamet izni üye olmayan ülke vatandaşlarına verildi. Bu rakam 2016’ya kıyasla %4 ya da (112. 000) kişi artış gösterdi. 2017’de AB’de verilen ilk ikamet izinlerinin hemen hemen üçte birini İstihdam (%32), %26’sını başka nedenler, %24’nü ise ulusal koruma nedenleri temsil ediyordu. 2016 yılına kıyasla 2017’de ikamet izinlerinde görülen artışın başlıca nedeninin ilk verilen istihdam izinlerindeki artıştan (155.000 kişi ya da %18), ailevi nedenlerden (49. 000 kişi ya da %6) ve eğitim nedenlerinden (30.000 ya da %6) kaynaklandığı belirtilirken başka nedenlerden dolayı verilen izinlerde 123.000 (%14) düşüş görüldüğü belirtildi.

2017’de, beş ikamet izninden biri Polonya’da (AB’de toplam izinlerin 683. 000 ya da %22’si) verildi. Bunu Almanya (535.000 ya da %17), Britanya (517.000 ya da %16), Fransa (250.000 ya da %8), İspanya (231. 000 ya da %7), İtalya (187.000 – %6) ve İsveç (130.000 – %4) izledi.

Her üye devletin nüfusuna kıyasla 2017’de en yüksek ikamet izinleri kayıtları Malta’da (her bin yerliye karşı 23 izin), Kıbrıs (22), Polonya (18), İsveç (13) ve Lüksemburg’da (12) görüldü. AB’de 2017 toplamında her 1000 kişi başına altı ikamet izni verildi.

Polonya (597.000 izinle ya da istihdam için verilen tüm izinlerin %59’u) ile istihdam izinlerinde ilk sırada yer aldı. Britanya (180.000 izin ya da %34) eğitim için verilen sıralarda başta gitti. Yüz binden fazla ikamet izini verenler listesinde Almanya (157 bin, %19), İspanya (126.000, %15), İtalya (113.000 , %14) ve Britanya (101.000, %12) 2017’de ailevi nedenlerden en çok ikamet izni veren dört ülke oldu. Almanya ayrıca başka nedenlerden dolayı 277 bin ikamet izni (%36) veren ülke oldu. Bunların çoğunluğu mülteciler ya da ticari korunma nedenlerinden (48.000) ve insani nedenlerden (21.000) oluşuyordu.

2017’de, on bir üye devlette en çok ikamet izni istihdam nedeniyle verildi. Bunların başında Polonya (üye devlette verilen toplam ikamet izinlerinin %87), Litvanya (%74), Hırvatistan (%72) ve Slovenya %(62) geldi. On üye devlette, ikamet izinlerinin başlıca nedeni aile ile bağlantılıydı ve en yüksek oran İtalya’da (üye devlette verilen toplam izinlerin %60’ı), İspanya (%54) ve Belçika’da (%51) kaydedildi. Eğitim İrlanda’da ikamet izinlerinin başlıca nedeni idi ve toplam izinlerin %58’ni oluşturuyordu. Onu Britanya %35 ve Romanya %34 izledi). Başka nedenler ise Avusturya’da toplam izinlerin %62’sini, Almanya’da %52, Bulgaristan’da %39 ve Hollanda’da %32’sini oluşturdu.

2017’de Ukrayna vatandaşları (662.000 kişiden yaklaşık %88’i Polonya’da) AB’de en çok ikamet izni alan ülke olarak ilk sırada bulundu. Onu Suriye vatandaşları (223.000, yaklaşık üçte ikisi Almanya’da), Hong Kong dâhil Çin vatandaşları (193.000, yarısı Britanya’da), Hindistan vatandaşları (163.000, %44’ü Britanya’da) ve ABD vatandaşları (147.000 yarısından fazlası Britanya’da), Faslılar (108.000, %41’i İspanya’da) ve Afgan vatandaşları (87.000, %61’i Almanya’da) izledi. 2017’de AB’de verilen ilk ikamet izinlerinin yaklaşık yarısı bu yedi ülke vatandaşlarına verildi.

İkamet izinlerinin veriliş nedenleri vatandaştan vatandaşa farklılıklar gösteriyor. Ukraynalılar başlıca istihdam nedenlerinden yararlanmaktadır (2017’de ilk ikamet izinlerinin %88’i Ukraynalılar verildi), Çinliler eğitim (%65), Faslılar (%67) ailevi nedenlerden yararlanan vatandaşlar oldu. Başka nedenler (mülteciler, ikincil koruma ve insancıl nedenler) özellikle Afganistan (%92), Irak (%75) ve Suriye vatandaşları (%71) için geçerli oldu.