Kıbrıs Yurtseverliği

Marilena Evangelou

Bazen sessizlik krizin aşılması için iyi bir metottur.

– “Şimdi ikimiz de sinirliyken sen konuşma, ben konuşmayayım. Konuşursak birbirimizi yaralayacak şeyler söyleyeceğiz. Daha iyisi bırak gerilmeden zaman geçsin. Öfkem yatışsın, seninki de yatışsın. Sakinleştiğim zaman neden birlikte olmak istediğim aklıma gelsin. Tabii senin de aklına gelsin!”

Tüm bunlar, sadece ikimiz de ilişkiyi sürdürmek istersek olur.

Test edilmiştir. Çoğu durumda başarılı da oluyor.

Gözüm kapalı tavsiye ederim!

***

Alegoriyi bir tarafa bırakacak olursak, sanırım yeniden kolları sıvamanın vakti geldi.

Kavga etmek için değil, görüşme masasında kaldığımız yerden devam etmek için…

Ortak Kıbrıs yurtseverliğimiz bunu gerektirir.

Ayrıca, liderliklere bu kadar aydır harcadıkları çabanın boşa gitmemesi için yeterli dozda yurtseverlik, kararlılık ve olgunluk kredisi vermek istiyorum.

***

Gerek Meclisin her yıl Enosis plebisitinin yıldönümünde okullarda bir genelge okunması yönündeki hatalı kararı konusu, gerekse bunun Kıbrıs Türk tarafındaki tepkilerin ve Türk müdahalelerinin getirdiği sonuçları ile ilgili yazabileceğim her şeyi tükettim.

Bu konu ile ilgili yazacak başka bir şeyim yoktur.

Eğer hedef buralarda bir yerde müzakere sürecinin sonlanması değilse krizin aşılması gerekir. Bu saatten sonra bu krizin ele alınması kolay değildir. Zira bu kriz geçmişin hayaletlerini uyandırdı, bizi ayırdı, bazılarını fanatikleştirdi, bazılarını kızdırdı ve bazılarının “haklı çıkma” duygularını tatmin etti.

***

Her iki tarafta da oluşan bu korkunç samimiyetsizlik ortamı nasıl tersine çevrilebilir?

Kişiler arasındaki güven nasıl kazanılacak? Bu meseleler ile ilgili bir planın olmadığından neredeyse eminim.

Maalesef, bu düzeyde liderler bir arada yaşama kültürüne bir ivme kazandırmayı başaramadılar. Bu bağlamda birkaç tane de olsa güven oluşturucu önlemi uygulamaya koymanın yolunu bulsalardı bir arada yaşama kültürü çok daha güçlü hale gelirdi.

Belki de bunlardan bahsetmek için artık çok geç. Liderlerin müzakere masasına oturmaları çok önemlidir, zira zaman arzulanan amacın aleyhine işliyor. Tabii amaç halen çözüm bulunması ve yurdun yeniden birleşmesiyse…

***

Eğer kriz burada bir yerde biterse, belki de bunu ders alma bakış açısından görmeyi başarabiliriz. Bundan ders çıkardık… Bu noktada antik Yunan komedya yazarı Menander’in bir deyişine değinelim: “Hatalarını aynı şekilde tekrarlayan kişi zeki değildir”.

***

Yukarıda yazdıklarım, durumlara ilişkin kendi bakış açımdan yaptığım değerlendirmedir. Bu değerlendirmenin sadece amacın bir çözüme ulaşmak olması durumunda bir işe yarayabileceğini düşünüyorum. Çözüme ulaşılması ile ilgili olarak kararlı ve dirayetli olanların yapacakları; müzakere sürecinin kayıp gitmesine engel olmaktan başka bir şey değildir.

Yeterince parçalandık. Yine “ceplere” kapanmayalım. İlk adım olarak sessizlik iyi bir başlangıçtır. Buna hepimizin ihtiyacı vardır. Sessizlikten sonra ise düzelme gelmelidir. Kardiyogramda düz çizgiden önceki noktaya geldik.

Yazıktır.

Çünkü hasta ölürse, geri dönüşü yoktur!

————–

YENİDÜZEN için yazılan Yunanca özgün metinden çeviri: Çağdaş Polili