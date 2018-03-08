Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır ortak üçlü zirvesiyle ilgili bildirge BM Genel Kurulu’nda resmi belge olarak dağıtıldı
Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır, 21 Kasım 2017’de Lefkoşa’da yapılan 5. ortak Üçlü Zirve’yle ilgili bildirgeyi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda resmi belge olarak dağıttılar.
Zirveye, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi katılmıştı.
Ortak bildirge, ‘Akdeniz bölgesinde güvenlik ve işbirliğinin güçlendirilmesi’ üzerinde ilk komitenin raporuyla ilgili gündem maddesi 104 olarak BM Genel Kurulu’nda belge olarak dağıtıldı.
Ortak bildirgeye, Kıbrıs ve Yunanistan Daimi temsilcileri Kornelios Korneliou ve Maria Theofili ve Mısır’ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mohamed Omar Mohamed Gad tarafından imzalanan bir mektup da eklendi.