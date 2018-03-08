Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır ortak üçlü zirvesiyle ilgili bildirge BM Genel Kurulu’nda resmi belge olarak dağıtıldı Reviewed by Momizat on Mar 08 . Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır, 21 Kasım 2017'de Lefkoşa'da yapılan 5. ortak Üçlü Zirve'yle ilgili bildirgeyi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi belge olar Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır, 21 Kasım 2017'de Lefkoşa'da yapılan 5. ortak Üçlü Zirve'yle ilgili bildirgeyi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi belge olar Rating: 0