Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları:Türkiye Kıbrıs’ın MEB’indeki eylemlerinden vazgeçmeli

Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesindeki eylemlerinden vazgeçmesi çağrısında bulundular.

Bakanlar, ayrıca, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmalara desteğini teyit ettiler.

New York’ta yapılan BM’nin 73. Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Mısır Dışişleri Bakanı bir araya geldi ve görüşmeden sonra okunan ortak deklarasyona göre, altı yıl önce New York’ta başlayan üçlü mekanizma üç ülkenin Doğu Akdeniz bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin teşvik edilmesi ve aynı zamanda işbirliği sağlanmasını hedeflediği belirtildi.

Bakanlar, yukarıda ifade edilen hedeflerin yerine getirilmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceklerinii teyit ettiler ve 10 Ekim 2018 tarihinde Yunanistan’ın Girit adasına yer alacak Zirve ile ilgili konuları ele aldılar.

Deklarasyona göre, “Bakanlar, işbirliği ilişkilerinin sağlanması durumunda ekonomik büyüme ile kalkınmayı olumlu etkilediği konusunda görüş birliğinde bulundular ve bu çerçevede geçen üçlü zirve sırasında kararlar ve ortak programların uygulanmasını değerlendirdiler”.

Bakanlar, üç ülkenin ekonomik işbirliği, kültür, ICT, enerji, çevre, deniz ulaştırma, turizm ve kültürel mirasının korunması konusundaki işbirliğini daha da güçlendirme konusunda karar verdiler.

Bakanlar, ayrıca, üç ülkenin diyasporası konuları ve özellikle ortak gençlik programlarının uygulanmasına önem vermesi konusu üzerine görüş birliğine vardılar.

Bakanlar, “Üçlü işbirliğinin üç ülkenin parlamentoları arasında bir işbirliği sağlanması kararını da memnuniyetle karşıladılar” denildi.

Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları, Akdeniz Birliği’nin yeni Genel Sekreteri’nin tayin edilmesini memnuniyetle karşıladılar ve söz konusu gelişmenin Avrupa Komşuluk Politikası`nın Güney Boyutları çerçevesinde, Akdeniz`in iki kıyısı arasında işbirliği sağlanmasına olumlu katkıda bulunacağını belirttiler.

Deklarasyona göre, Bakanlar Haziran 2018 tarihinde Rodos adasında yer alan Güvenlik ve İstikrar ile ilgili Konferansın sonuçları hakkında tatmin ifade ettiler.

Bakanlar, UNCLOS`ta da belirtildiği gibi, uluslararası hukuk temelinde ülkelerin egemenlik, egemenlik hakları ve yargı yetkilerine saygılı olunması gereğini vurguladılar.

Deklarasyona göre, Bakanlar, “bu çerçevede Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki mevcut eylemlerini sona erdirmesi ve gelecek faaliyetlerinden vazgeçmesi çağrısında bulundular”.

Kıbrıs sorunu hakkında üç Bakan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yabancı garantiler ve ordular olmadan Kıbrıs sorununa BM kararları ile uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği ilkeleri çerçevesinde adil, yaşayabilir ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla harcadığı çabaları desteklediklerini vurguladılar.

Kha