Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları…Kıbrıs’ta güvenlik düzenlemeleri ve yabancı askerlerin olmadığı çözümü destekliyoruz

Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde cuma günü üçlü bir görüşme yaparak Kıbrıs’ta güvenlik düzenlemeleri olmadan, BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk çizgisinde bir çözüm için Lefkoşa’nın çabalarını desteklerini belirttiler, adada barış gücünün varlığının zorunlu olduğu üzerinde görüş birliğine vardılar.

Görüşmeden sonra yayımlanan ortak açıklamada, Ioannis Kasoulides, Nikos Kotzias ve Sameh Shoukry, yabancı askeri müdahale hakkı veren güvenlik düzenlemeleri ve yabancı askerler olmadan, Kıbrıs’ı uygulanabilir, yaşayabilir bir devletle yeniden birleştirecek, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm çabalarına değişmez desteklerini yeniden teyit ettiler.

Ortak Açıklamada, “Üç yıl önce New York’ta başlayan bu üçlü istişare yöntemi, üç devletin Doğu Akdeniz bölgesinde güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışma ve işbirliği yapma, bu yönde işbirliğini kolaylaştırmada ortak taahhütlerini yeniden teyit etmektedir” denildi.

Bakanlar yaptıkları görüşmede, önceki üçlü zirvelerde kabul edilen öncelikli alanlardaki projelerin uygulanmasındaki ilerlemeyi de gözden geçirdiler ve enerji, tarım, deniz ulaşımı, ICT, turizm, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin devam etmesini memnunlukla karşıladılar.

Kasoulides, Kotzias ve Shoukry, 21 Kasım, 2017’de Lefkoşa’da yer alacak Devlet ya da Hükümet Başkanları üçlü zirvesinde, bu alanda işbirliğini yoğunlaştırmayı taahhüt ettiler.

Üç bakan son olarak İsrail-Filistin konusu, Suriye, Libya ve terörizmle mücadele dâhil kendilerini ilgilendiren bölgesel konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, dost bakanlarla, Lefkoşa’da yapılacak Kasım Zirvesi hazırlıklarının bazı yönlerini ele aldıklarını, Zirveden ayrı olarak bölgesel konular üzerine her 3-4 ayda bir benzeri görüşmeler yapmaya karar verdiklerini bildirdi.

Kha