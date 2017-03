Kıbrıs yol ayrımında

Mete Tümerkan

Kıbrıs konusunda devam etmekte olan müzakere süreci kritik bir dönemden geçiyor.

Süreç Rum tarafında alınan Enosis kararı sonrasında içine girdiği krizden ya bir çözüm çıkaracak ya da daha büyük bir kriz.

Gelinen aşamada beklenti Rum liderliğinin hata olarak nitelenen Enosis kararından bir şekilde dönecek bir adım atması.

Bu konuda perde gerisinde başta AKEL ve DISI içerisindeki sağduyu sahibi kesimler büyük bir uğraş veriyor..

Kısa bir süre içerisinde hatadan dönülmesi ve müzakerelerin kaldığı yerden başlaması bekleniyor.

Türk tarafı hatadan dönülmesinin ertesi günü müzakerelere ‘hemen bir çözüm’ hedefi ile süratle başlanmasından yana.

Sonuç alıcı bir şekilde masada şu ana kadar üzerinde uzlaşma sağlanamamış konuların ele alınarak kapsamlı bir al-ver içerisine de girmek suretiyle ortaya bir çözümün çıkıp çıkmayacağını görmek istiyor.

Gelinen aşamada sürecin süratle sonlanması hem Kıbrıs hem de bölge barışı açısından önemli.

Nisan ayında Türkiye’de yapılacak olan referandum Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinin kesinlikle önünde bir engel değil.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın gerçekleştirdiği son Kıbrıs ziyareti sırasında bu pozisyon teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım arasında yapılan görüşmede Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortaya koyduğu tutum ve politikalara desteği yinelendi. “Her koşulda yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” mesajı verildi.

Haziran ayına kadar çözümün mümkün olduğunun değerlendirildiği çalışma toplantısında, sorunun çözümü konusunda yakalanan fırsatın kaçırılması halinde Kıbrıs’ın krizlerle dolu bir yola girebileceği endişesi dile getirildi.

Her ne koşulda olursa olsun Türkiye’nin Kıbrıs Türkünün yanında olacağı vurgulandı.

Kısacası Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye arasında tam bir uyum ve iş birliği var.

Bu iş birliği her koşul ve gelişme karşısında devam edecek.

Her türlü zorluk birlikte göğüslenecek.

Türk tarafının öncelikli hedefi Kıbrıs sorununun en kısa sürede bir çözüme kavuşturulması.

Bunun için de müzakereler başlayacaksa herkesin çözüm odaklı bir şekilde masaya oturması.

Daha fazla zaman kaybına izin verilmemesi.

Gelinen aşamada beklenti Rum tarafında sağduyunun galip gelmesi ve Rum Liderin çözüm iradesi ile masaya oturması.

Bu, Kıbrıs ve bölge için en doğru adım olur.

Dileyelim, Rum Liderliği Kıbrıs’ı ve bölgeyi bir barış ve iş birliği havzasına dönüştürecek yolu açacak adımlar atsın.

Ve adayı risklere ve bilinmezlere sürüklemesin.

Çünkü bunun bedeli ağır olur.

Özellikle de Kıbrıs için…

HaberKıbrıs