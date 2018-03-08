Kıbrıs ve Mısır EuroAfrica elektrik kablo hattı anlaşması imzaladılar

Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan’ı deniz altından birbirine bağlayacak 1707 kilometrelik EuroAfrica Interconnector elektrik şebekesinin ön çalışma aşamasına girildi. Şirketten yapılan basın açıklamasına göre, Mısır hükümeti çalışmaya tam destek veriyor.

EuroAfrica Interconnector, Mısır’ı Afrika için bir elektrik merkezine dönüştürecek. Mısır elektrik kablo hattı indirme noktası ve HVDC değiştirme istasyonu yeri olmayı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ve EuroAfrica Interconnector CEO’su Nasos Ktorides arasında Kasım 21, 2017’de Lefkoşa’da yapılan tarihi görüşmeden sonra Kahire’de Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mohamed Shaker ve projeyi geliştiren CEO Nasos Ktorides arasında bir toplantı gerçekleştirilerek EuroAfrica Interconnector kablo hattı ve somut bir zaman içinde uygulanması üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıda, Kıbrıs ve Mısır arasındaki kesin kablo hattı , kablonun indirme noktasının Mısır’da, Damietta’nın 100 kilometre batısında olması onaylanmıştı.

Mısır, Afrika ve AB arasında ‘elektrik hattını başlatma kararı Şubat 2017’de Kahire’de, Mısır Elektrik Holding Şirketi Başkanı Dessouki Moustafa ve CEO’su Nasos Ktorides arasında, Elektrik Yenilenebilir Enerji Bakanı’yla Kahire’deki Kıbrıs ve Yunanistan Büyükelçilerinin de katıldığı bir imza töreninde alınmıştı.

Nasos Ktorides, “6 Şubat 2017’de Kahire’deki imza töreni, Mısır hükümetinin bizim Mısır ve Avrupa’nın bir ‘elektrik hattı ile Kıbrıs üzerinden geçerek enerji güvenliği ve refahına götürmesinin görüleceği ortak vizyonumuzu ne kadar iyi paylaştığını teyit ediyor” şeklinde konuştu.

Ktorides, bu çok güzel ortaklığın üç katılımcı ülkeye sadece fayda sağlayacağını, Kıbrıs’ın Avrupa, Afrika ve Asya arasında bir elektrik merkezi haline gelmekte olduğunu, Mısır’ın da Afrika ve Avrupa kıtasına bir enerji merkezi ve elektrik taşıyıcısı olacağını belirtti.

“Bu stratejik ittifakla ve Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi’nin Lefkoşa’da bana verdiği destekle EuroAfrica Interconnector, attığı tarihi temel taşlarıyla şimdi bir şekil almıştır” dedi.

Bakan Mohamed Shaker, 21 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi tarafından ifade edilen projeyle ilgili taahhüdünü tekrarladı ve projenin zamanında uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili haftalık bilgi talebini hatırlattı.

Shaker, Avrupa’nın şimdi 4,000 yıllık kültür, medeniye ve ticari tarihi olan Mısır’a bağlanacağını, Afrika ve Avrupa’yı daha da yakınlaştıracağını vurguladı.

2000MW’lık kablo hattı , Kıbrıs üzerinden Mısır ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayacak, Mısır’ı Avrupa kıtası için bir elektrik taşıyıcısı, Afrika için de bir enerji merkezi haline getirecek.

İki aşamalı Euroafrica Interconnector’in, Mısır’dan Kıbrıs’a, Kıbrıs’tan Girit’e ve Girit’ten Yunanistan’daki Attica’ya her biri 1,000MW kapasitesinde kablo bağlantısı olacak.