Kıbrıs Sorununu Sonlandırmak Zamanı Gelmedi Mi?

Momizat

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Eşref Çetinel Kıbrıs Sorunu çok uzadı! Tabi Güney için değil, Kuzey için! Anlatmaya bile gerek yok, komşumuz bir dünya devleti.. Bizi müzakere masasına mahkum e

Eşref Çetinel Kıbrıs Sorunu çok uzadı! Tabi Güney için değil, Kuzey için! Anlatmaya bile gerek yok, komşumuz bir dünya devleti.. Bizi müzakere masasına mahkum e

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