Kıbrıs Sorununu Sonlandırmak Zamanı Gelmedi Mi?
Eşref Çetinel
Kıbrıs Sorunu çok uzadı! Tabi Güney için değil, Kuzey için! Anlatmaya bile gerek yok, komşumuz bir dünya devleti.. Bizi müzakere masasına mahkum etti, ensemizde poza pişiriyor! Dolayısıyla iki soruya cevap vermemiz gerekecek.
BİR: Türk tarafı için kaç zaman daha çözümsüzlüğü birlikte taşıyan siyasi sorun devam edecektir!
İKİ: Çözüm olsun diye bir 43 yıl daha Rum tarafının keyfini beklemeyeceğimize göre Federasyondan öte nasıl bir alternatif çözüm düşünüyoruz?
Bu iki soruya kesinkes cevap vermeden geçen zamanlar artık “boşa geçmiş” sayılmalıdır! Çünkü Güney gitgide uluslar arası ilişkilerini daha geniş bir yelpazede sürdürürken, etkin politikası ve Rum Yunan lobileriyle Türkiye’yi “işgalci suçlamasıyla” töhmet altına sokarak sorunun mihenk taşına vuruyor..
Hatta çözümsüzlüğün pek çok nedeni varken, sorunu getirip getirip, Türkiye’nin adadaki garantisine bağlıyor!
ÇÜNKÜ her zaman tekrarladığımızca “Türkiyesiz bir Kıbrıs çözümü” oluşturmak artık Helenizmin bir hedefi haline gelmiştir!” Hemen tüm uluslar arası anlaşmalarına katılan Yunanistan’la iş ve güç birliğini sürekli geliştirirken, KKTC’i Türkiye’den kopartrtıp adada yalnızlığa itmek politikasını güdüyor!
(Buna karşılık bizdeki bazı kesimler “Türkiye” kelimesinden bile kaşıntı duyacak safdil siyasetlerde “bu sorunu iki halk çözecek” çıkışıyla bilerek veya bilmeyerek Rum’un amacına yardımcı oluyorlar! Tabi bunun bir nedeni de siyasi partiler ve STÖ’leri arasında ulusal bütünsellik sağlanamamasıdır. Mesela bugüne kadar “iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal Kıbrıs” çözümünü belki siyasi partiler olarak benimsedikti ama artık açık seçik görüyoruz, Güney Rum politikası karşısında bu slogansal çözüm ilkesi özellikle son Grant Montana’da çökmüş yeni alternatifler arayışına girmeyi zorunlu hale getirmiştir.”)
BU nedenle diyoruz önümüzdeki seçim siyasi partilerimiz açısından fırsat olmalıdır. Çözümle ilgili Rum tarafının tutumunu da değerlendirerek yukarıda sorsormak gereğini duyduğumuz sorulara açık seçik cevap verilebilmelidir ki Kıbrıs sorununu artık “talihe kısmete” bırakmadan ve Türkiye ile birlikte siyasi irademizle çözecek güce ulaşabilelim..
Haber Kıbrıs