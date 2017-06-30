Kıbrıs Sorunu’nda Çözüm Hala Çok Uzak

İsviçre’nin Crans Montana kasabasında başlayan Kıbrıs Konferansı daha ilk günden çıkmaza girdi.

Bunun temel nedeni, konferansın ilk oturumunda Yunanistan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “garanti ve müdahale haklarının ortadan kaldırılması için” bir öneri sunmuş olması.

Yunan Dişişleri Bakanı önerisinde ayrıca nihai anlaşma izleme ve yürürlüğe konması için mekanizmalar kurulmasını da istedi.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye konferans öncesi sıfır garanti ve sıfır asker önerisinin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta garantilerin kalkması ve Türk askerinin kalmaması bir hayaldir

Crans Montana’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu önerinin Türk tarafı için asla kabul edilemez olduğunu kesin bir dille ifade etti.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ta çözüm olacaksa olacak; olmayacaksa artık bu işi uzatmanın anlamı yok. Kıbrıs konusunda güvenlik ve garanti ile ilgili oturumlar oldu; sıfır asker, sıfır garanti bizim için toplantıya başlama noktası bile değil; bunu kabul edemeyiz. Görüşmelerde biz gösterebileceğimiz esnekliği gösteriyoruz ama temel anlayışımızdan da vazgeçmiyoruz. Rum tarafının ve Yunanistan’ın beklentisi garantilerin kalkması ve Kıbrıs’ta Türk askerinin kalmaması.

Bu bir hayaldir. Bu hayalden, bu rüyadan uyanmaları lazım” dedi.

Kıbrıs Sorunu’nun çözümü için defalarca toplantılar konferanslar yapıldı. Denktaş-Makarios, Denktaş-Klerides, Denktaş-Kipriyanu, Denktaş-Papadopulos, Talat-Papadopulos, Talat-Hristofyas görüşmelerinde çözüm bulunamadı.

Çavuşoğlu: Ömür boyu bu konuları müzakere edecek değiliz

Her ne kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espan Barth Eide, “bu konferans son şans değil en iyi şans” demiş olsa da Türk tarafı, Crans Montana’daki görüşmelerin Kıbrıs’ta nihai çözüme olanak sağlamasını istiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gazetecilerle yaptığı toplantıda bu konuyu tüm tarafların dikkatine sundu.

“Biz tüm bu oyunları görüyoruz. Eide böyle bir açıklama yaptıysa doğru bulmuyoruz. Çünkü bu BM’nin tutumudur. BM Genel Sekreteri’nin danışmanı bu konuda farklı tutumlar içerisinde olmamalı. Bizim tutumumuz nettir. Eide’nın farklı açıklamalar yapması bizi bağlamaz. Ömür boyu bu konuları bu şekilde müzakere edecek değiliz. Bunun bir sonu var. Olacaksa olur, olmayacaksa müzakerenin boyutları farklı olur. Daha henüz olayın başındayız. Odaklanmamız gereken konu müzakere sürecini neticelendirmektir.”

Hilmi Hacaloğlu-Voa