Kıbrıs sorunu üzerindeki toz bulutları arttı!

Crans Montana zirvesinin sonuçsuz kalmasının ardından başlayan tarafların birbirlerini karşılıklı suçlama oyunu dün peş peşe açıklamalarla daha da hız kazanırken, çeşitli çevrelerden gelen çok sayıda açıklama Kıbrıs sorunu üzerindeki toz bulutlarını daha da artırdı.

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun Rum Lider Anastasiadis’e atfen bir açıklama yapıp, “Akıncı’nın kararlılığının onda birini gösterseydi, farklı bir noktada olurduk” ifadelerini kullanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de katıldığı bir TV programında Rum tarafına yüklendi. Erçin “Müstakbel ortaklarımız siyasi eşitliğe dayalı BM parametreleri içinde federal bir çözüme hazır hale gelecek zihniyet dönüşümünü yaşayıp tamamlayana, federal çözüm için şartlar oluşana kadar, biz hem kendi iç meselelerimiz hem de uluslararası örgütlerle dış kamuoyu ile ilişkilerimiz açısından çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldığı bir televizyon programında “Kıbrıs’ta artık yeni bir sayfa açılmalıdır” dedi. Dışişleri Bakanının “Sayın Akıncı’nın yerinde olsam, ‘Müzakerecilik görevimi Meclis’e iade ediyorum’ derim” şeklindeki görüşünü tekrarlaması ise dikkat çekti.

Ardından öğle saatlerin peş peşe iki açıklama yapan KKTC Dışişleri Bakanlığı, ilk açıklamasında adadaki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararını “Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümetine atıf yapılması, adadaki gerçekleri yansıtmıyor. Bu durum, ‘Kıbrıs Türk tarafı açısından kabul edilebilir değildir” şeklinde değerlendirdi. Bakanlık ikinci açıklamasında ise, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Garanti Antlaşması ve Türkiye’nin müdahale hakkının hemen kaldırılması gerektiği yönündeki sözlerini esefle kınadığını kaydetti.

Bu arada Kıbrıs Türklerine Adalet Platformu, İngiltere Başbakanı May’e, bir mektup sunarak “Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonlar altında ezilmesine artık tahammül edilemeyeceğini ve Kıbrıslı Türklere suçlu muamelesi yapılmasının karşısında olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

Kıbrıs Rum tarafı ise Maraş’ın yerleşime açılacağı iddiaları üzerine BM’ye başvuru yapmaya hazırlandığı açıkladı. Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis yaptığı açıklamada, Maraş’ın açılmasının “işgalin genişlemesi anlamına geleceğini hukuki olarak kanıtlayan bir belge hazırlamakta olduklarını” belirtti.

Kıbrıs Postası