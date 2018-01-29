Kıbrıs sorunu…Oyuna gelmeyelim

Mete Tümerkan

Dünya yeniden şekilleniyor.

Güç dengeleri ve ittifaklar da yeniden oluşuyor.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler aslında dünyada taşları yeniden yerli yerine oturtacak sonuçları da beraberinde getirecektir.

Bugün ne iki, ne de tek kutuplu dünya düzeni vardır.

Dünyada aslında bir düzensizlik yaşanmaktadır.

Bu düzensizliğin sonucunda mutlaka yeni bir dünya düzeni ortaya çıkacaktır.

Gelinen aşamada yaşananlar oluşacak yeni düzende bir yer kapma kavgasıdır.

Ve kavga Kıbrıs’ın da içerisinde yer aldığı coğrafyada devam etmektedir.

Bu kavgada taraf olan güçler kendi hedeflerine ulaşabilmek için çıkarları ne gerektiriyorsa onu yapıyorlar.

Bunun için de bizim düne göre bugün çok daha uyanık ve dikkatli olmamız gerekiyor.

Görünen o ki, Türkiye bu kavgada kendi çıkarlarını koruduğu içn özellikle ABD’nin çıkarlarını tehdit eder bir konuma gelmiştir.

Türkiye, Suriye ve Irak’ta oynanmak istenen ve kendi toprak bütünlüğünü de tehdit eden oyunu bozmak için bugün çok ciddi bir kavga vermektedir.

Bu aşamada bazı güçler Kıbrıs Türkünü Türkiye’ye dönük oynanmak istenen oyunlarda kullanmak isteyebilirler.

Kıbrıs’ta ortalığı karıştırıp, var olan istikrarı bozmaya dönük provakasyonlar gündeme gelebilir.

Bu açıdan dikkatli olunmalıdır.

Açık olan bir şey var, o da Kıbrıs Türkünün Türkiye’nin desteği olmadan Kıbrıs’ta mevcut şartlarda varlığını sürdüremeyeceğidir.

Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk tarafını eşiti ya da onunla birlikte ortak bir gelecek kurmak için işbirliğine gideceği bir ortak olarak görmemektedir.

Bunu en net bir şekilde Rum Lider Nikos Anastasiades bundan yaklaşık altı ay önce Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın son gecesinde muhataplarına söyledi.

Kıbrıslı Türklerle bir yetki paylaşımına gitmelerinin ve eşit koşullarda bir ortaklık kurmalarının söz konusu olamayacağını, bunu Kıbrıs Rum halkının kabul edemeyeceğini ortaya koydu.

Yani, Kıbrıs Rum tarafında top yekün bir zihniyet değişimi olmadan Kıbrıs’ta mevcut statükonun değişmesi mümkün değildir.

Gerçekçi olmak ve yaşanan gelişmeleri değerlendirirken büyük fotoğrafı görmek şarttır.

Atılacak adımları da buna göre atmak.

Gelinen aşamada Kıbrıs Türkü ile Türkiye’nin arasını açmak için çeşitli oyunlar oynanmaktadır.

Bu oyunlara gelinmemelidir.

Guardian Gazetesi’nin önceki akşamki yürüyüşü haberleştirirken, bu olayı Kıbrıs Türkünün Ankara’ya karşı yürüdüğü şeklinde yansıtması da bu oyunun bir parçasıdır.

Kıbrıs Türkü demokrasi, barış ve hoşgörü için yürüdü.

Bu topraklar üzerinde gerginlik ya da kavga istemediğini göstermek için…

Bu yürüyüşe başka manalar katmaya kimse kalkmasın.

Kıbrıs Türkü için nasıl ki demokrasi, barış, hoşgörü olmazsa olmazdır, Türkiye’nin desteği, varlığı ve garantisi de öyledir.

Bu gerçek değiştirilemez.

Haber Kıbrıs