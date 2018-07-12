Kıbrıs sorunu…Oldu bittilere fırsat verilmeyecek

Mete Tümerkan

Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres belgesi konusundaki önerisi Rum Liderliği tarafından reddedildikten sonra ‘şimdi ne olacak’ sorusu gündeme geldi.

Gözler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanının adada önümüzdeki günlerde yapacağı temaslara çevrildi.

Bu temaslar müzakerelerin yeniden başladığı anlamına gelmiyor.

Sadece bir durum tespiti amacıyla yapılacak olan bu temaslar öncesinde, Türkiye’nin Kıbrıs meselesine bakışı en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıktı.

Bu nedenle de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü ziyareti daha da çok önem kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kıbrıs konusu ile ilgili derinliğine bir değerlendirme çalışması yapılmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın davetlisi olarak ekibiyle birlikte adaya gelecek.

Bu ziyaret sırasında Kıbrıs meselesi kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Bu değerlendirme toplantısında Kıbrıs konusunda bundan sonrası için yeni bir yol haritası belirlenebilir.

Ancak kesin olan bir şey var o da, Kıbrıs konusunda bundan sonra her ne olacaksa bundan önce olanlardan, denenen yöntemlerden farklı olacağıdır.

Ve her türlü alternatif çözüme de açık olunacağı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs konusuna ilişkin söylediklerinin satır aralarını bu arada doğru okumak lazım.

Türkiye her dönemde Kıbrıs’ta bir çözümden yana oldu.

Annan Planı sürecinde olsun, bunun öncesinde olsun ve son olarak da Crans Montana’da…

Crans Monatana’da Türk tarafı Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunabilmesi konusunda üzerine düşeni fazlası ile yaptı.

Orada Rum tarafının tutumu bir kez daha çözüm fırsatının yitirilmesine neden oldu.

Müzakereler yeniden başlayacaksa kuşkusuz bugüne kadar yaşananlar dikkate alınmak zorunda olacak.

Geriye dönüp bakıldığında, Kıbrıs konusunda kırk yıldır federal bir çözüme ulaşılabilmesi için çaba sarf ediliyor.

Her türlü yöntem ve yol bunun için denendi.

Farklı siyasi geçmişten gelen liderler müzakere masasında karşılıklı olarak Kıbrıs sorununu çözmek için oturdu.

Ancak hiçbiri bugüne kadar 1977 ve 1979 antlaşmalarında öngörülen iki bölgeli, iki halkın siyasi eşitliğine dayalı federal bir çözümü hayata geçirecek bir mutabakat sağlayamadı.

Görünen o ki bu konuda ısrar çözümsüzlüğün devamı anlamına gelecek.

Ancak elbette ki Kıbrıs meselesinde bundan sonra ne olacaksa bu iki taraf arasında yapılacak görüşmelerde, tarafların mutabık kalmaları ile olacak.

Kimsenin kimseye bir çözüm dayatma durumu yok.

Çözüm dayatma durumu olmadığı gibi, oldu bittiler yaratma şansı da yok.

Bu nedenle Kıbrıs Rum liderliğinin özellikle Doğu Akdeniz’da hidro-karbon yatakları meselesinde bir oldu bitti yaratma gayreti ile yapmaya çalıştıklarının başarıya ulaşma şansı yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortak basın toplantısında altı net bir şekilde çizilen hususların başında bu konu geldi.

Yaratılmak istenen oldu bittilere fırsat verilmeyeceği ve gerekli karşılığın verileceğine vurgu yapıldı.

Bu mesaj doğru bir şekilde algılanmalıdır.

Bugüne kadar Kıbrıs meselesinde mağdur olan taraf hep Kıbrıs Türk tarafı oldu.

Çözümsüzlüğün bedelini hep o ödedi.

Ama bundan sonra bu durumun böyle olmayacağını, yeni bir sayfanın artık açılmak zorunda olacağını söylemek yanlış olmaz.

Kıbrıs sorunu gereğinden fazla uzadı.

Önümüzdeki günler önemli gelişmelere gebe.

Bekleyip göreceğiz…