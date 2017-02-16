Kıbrıs sorunu Çin devrede…Çin Halk Cumhuriyeti Kıbrıs sorununa adil bir çözümün bulunmasını destekliyor

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Hunag Xingyuan, ülkesinin Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde adil bir çözümün bulunmasını desteklediğini söyledi.

Büyükelçi, perşembe günü Kıbrıs Haber Ajansı’nı ziyaret etti.Hunag Xingyuan, KHA’da kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Larkos Larkou ve Müdür yardımcısı/ Baş editör Yorgos Penintaeks ile görüştü.

Hunag, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi bir üyesi olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununa bir çözümün bulunması amacıyla daima olumlu katkıda bulunduğunu söyledi.

Büyükelçi, ülkesinin ayrıca, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması durumunda yeniden inşa çalışmalarına da katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Yapılan görüşme sırasında Kıbrıs sorunu dâhil, Çin – Japonya ilişkileri ve bölgedeki sorunlar da ele alındı.

Görüşmede, Kıbrıs ile Çin arasındaki diplomatik ilişkiler ve Kıbrıs Haber Ajansı (KHA) ile Çin Haber Ajansı (XINHUA) arasındaki işbirliği konusu gündeme geldi.