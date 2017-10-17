Kıbrıs Rum Yönetimi, doğal gazın gelişi için alt yapılar konusunda AB’den onay bekliyor

İlgili kaynaklara göre, yüzer platformların yardımıyla doğal gazın Kıbrıs’a getirilmesi için, Vasiliko’da yapılması hedeflenen alt yapıların finansmanı için Kıbrıs Cumhuriyeti 12 Aralık’ta AB’ne yaptığı başvurudan sonra AB’nin onayını bekliyor.

Açıklamada, hedefin, 2019-2020 yılları arasında iç pazar ihtiyaçları için doğal gazın Kıbrıs’a getirilmesi sürekliliğinin ve Kıbrıs’ın enerji arzının garanti altına alınması olduğu belirtildi.

Aynı kaynaklara göre, yapılan araştırmalar en uygun çözümün yüzer platformlar olduğunu ortaya koydu. Birkaç ay sonra gerçekleşmesi beklenen onaydan sonra platform alımı için ihalelerin ilerletilmesi bekleniyor.

Aynı kaynaklar, bu çabalarla Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan doğal gazdan yararlanılmaya çalışılacak.

Amaç, gelecekte herhangi bir kesinti anında bile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin arz güvenliğine sahip olması.

Aynı kaynaklar, yapılan çabaların ürün verdiği ve elektronik pazar bağlantısı konusunda Kıbrıs’ın eşsiz bir emsal oluşturduğunun Avrupa çevresinde anlaşıldığı kaydetmektedir.

Buna ek olarak Kıbrıs’ın tecrit olan tek üye devlet olduğu, bir ada olduğu, turizm ürününün çok büyük olduğu ve mevsimsel öğeleriyle ilgili olarak büyük elektrik vericilerine ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Yapılan tüm çabaların Kıbrıs’ın bir “sui generis” olduğunun tanınması ve adada mevcut özel duruma uygun olarak yardım edilmesi yönündedir.