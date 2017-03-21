Bir dönem ekonomik kriz ile boğuşan Kıbrıs Rum Kesimi dağıttığı AB vatandaşlığı ile servet kazandı.

Özellikle Rus ve Çin’li işadamlarına yatırım karşılığında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığı veren Rumların 4 yıl içerisinde dağıttığı vatandaşlıklardan 4 milyar euro kazandığı belirtildi.

Rum Kathimerini gazetesi ekonomi ekinde yer alan bir habere göre, “yatırım karşılığında” verilen AB yani ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığına talep büyük oldu. Rum tarafında 2012 yılında baş gösteren ekonomik kriz nedeniyle binlerce kişi işsiz kalmıştı. Rum yönetimi, Euro Bölgesi ve IMF ile 10 milyar euro’luk kurtarma paketinde anlaşmıştı. Rum yönetimi, bankalarda yüksek mevduatları bulunan Rumlardan da yaklaşık 7 milyar euro’luk kesinti yapmıştı.

Kuralları esnetti

Yatırımcıların Ada’yı terk etmeye başlaması üzerine Rumlar da vatandaşlık kartını ortaya atmıştı. Rum İçişleri Bakanlığı da, daha önce yüksek kurallar içeren vatandaşlık verme konusunda düzenlemeler yapmıştı. 15 milyon euro’luk yatırım yapma şartı 3 milyon euro’ya düşmüştü.

Bu düzenlemeden istediği verimi alamayan Rum Yönetimi, daha sonra 3 milyon euro şartını, 2 milyon euro’ya çekmişti. Bakanlık, “yabancı yatırımcıların bu hakkı elde edebilmek için ayrıca 500 bin euro ve üzeri değerde mülk satın alması” şartını da getirmişti.

15 milyona daire

Rum Kathimerini gazetesi de dün yayınladığı haberinde, dağıtılan vatandaşlıklarla, Rum ekonomisinin nefes aldığını yazdı. Haberde, “büyük yatırım yapan müteahhitlerin, vatandaşlık alma hakkı elde ettiği” belirtildi.

Özellikle Çin ve Rusya’dan işadamlarının Güney Kıbrıs’a yatırım yaptığını yazan gazete, inşa edilen bazı apartman dairelerinin 15 milyon euro’ya kadar alıcı bulduğunu yazdı. Rum tarafında ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 10 bin Rum başka ülkelere göçmek zorunda kalmıştı.

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