Kıbrıs…Ne budalayız! “Kâr” da bizi ikna etmiyor!

Marilena Evangelou

Yaz da geçip gidiyor! Tahminimde yanılmadım. Ağustos ayı da gelişmeler bakımından ölü geçti. Bu kadar ay ölü geçmişken Ağustos ayında bu durum değişir miydi hiç?

Ben de aldım elime bir valiz, kapattım cep telefonlarını, tabletleri… Ayrıca işimle, gündemle, Kıbrıs sorunuyla, siyasetle ilgili olan herhangi bir şey düşünmeyi kendi kendime yasakladım. Kendimi Protaras’ta buldum. Protaras, en yoğun turistik bölgelerden biridir. Yıllardır tatil tercihim bu yerdir ama bu yıl ilk kez kelimenin tam anlamıyla kalabalıktan boğulduğumu hissettim. Basında senenin henüz başından itibaren turist patlamasından söz ediliyordu. Gerçi bu kalabalık kişisel huzur sınırımı aşmıştı ama bu turist trafiğini aniden karşımda gördüğümde öngörülerin doğru çıktığını onayladım ve yüzümde memnun bir gülümseme oluştu.

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Ocak ayından Temmuz ayına kadar gelen turist sayısı % 14,8 oranında artış gösterdi. Yani geçtiğimiz yıl 1 milyon 700 bin turist gelmişken bu yıl bu dönemde yaklaşık 2 milyon turist giriş yapmış. Bu sayı, daha önce yılın ilk yedi ayında hiç ulaşılamayan bir sayıdır!

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Britanyalılar ve Ruslar daimi “müşteriler” olarak gelmeye devam ederlerken, bu yıl İsrail’den gelen turistlerde (sadece Temmuz ayı açısından) % 82,6’lık bir artış gözlemlendi. İsrail dışında, bu yıl gelişlerinde diğer yıllara göre en çok artış gösterenler ise Almanlar ve İsveçlilerdir.

Kıbrıslıların plajlarda, restoranlarda ve kafeteryalardaki sohbetleri turist akımının nasıl yönetileceği ile ilgilidir. Artan trafikten memnun olunsa da, sunulan hizmetten birçok kişi memnun değil. Sunulan hizmet kişisel olarak beni rahatsız etmedi. Turizmin endüstrileşmesindense geleneksel konukseverliğin korunmasını tercih ederim. Gerekirse tavernacı sipariş ettiğim şiş kebabı yarım saat geç getirsin. Beni gülümseyerek ve sıcak bir şekilde el sıkarak karşılamaya devam etsin, yeter.

Gerçi bir haftalığına Kıbrıs sorunu ile ilgili hiçbir şey düşünmeme yeminimi bozmama neden olmuştu ama tatilde kafamı kurcalayan bir konu vardı. Kıbrıs’ın diğer yarısındaki turist trafiğinin ne âlemde olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle durumlar diğer yarıda daha zordur. Bir rehber arkadaş, çeşitli turizm şirketi ve otellerin adanın kuzeyine de geziler düzenlendiğini söyledi. Pek tabii bu geziler sınırlı tutuluyor. Güzel manzaralı ve tarihi yerlerin ziyaret edilmesinden ibarettir ve kesinlikle gece konaklamasını içermiyor. Turistlerin gösterdiği ilgi ise muazzam…

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Ne budalayız! Bölünmüş olmasaydık, bu iki milyonun iki katı olabilirdi. Bu memlekete daha fazla gelir getirmek için başka bir çıkar yolumuz yoktur. “Sattığımız” güneş ve denizdir. Sınırlama, sınırlandırma olmadan “satabilseydik”, turizm her tarafa yayılabilecek, turistler daha fazla otele, daha fazla konaklamaya kanalize edilebilecekti. Hizmet sunulması ile ilgili olarak daha fazla seçenek olacaktı… Başka ülkelerden de yeni turistleri cezbedebilecektik. Güney kısmında Türkiye’den turistler ağırlanabilecekken, kuzeyde de Yunanistan, Rusya’dan turistleri ağırlanabilecekti. İç turizm ise tüm Kıbrıs’a yayılacaktı. Çıkarlar da ortak olacaktı. Hepimiz için. Bu cennette satabileceğimiz Akdeniz ikliminden, güneşten, denizden, konukseverlikten çok daha fazla faydalanabilirdik! Kıbrıs, binlerce yapılacak şey ile güvenli bir turizm noktası olabilirdi. İşletmeler açılabilir, turistik altyapılar genişlerdi. Kaynaklar artar, işsizlik azalabilir, gençliğin yaratıcılığından, girişimciliğinden, genç beyinlerden istifade edilebilirdi…

Ses çıkarmadım. Hiç bir şey söylemedim. Yalnızca düşüncede dahi yeminimi bozmak yetti. Tartışma açmak da istemedim. Sessiz kaldım ve sunulan hizmetlerin seviyesi ile ilgili yapılan şikâyetleri dinleyip durdum. Ne olmalı, ne değişmeli, devlet turistik ürünün daha ileriye götürülmesi yönünde nasıl daha iyi organize olmalı gibi tartışmaları dinledim ve sustum.

Ama bir sonuca vardım! Mikrokozmosda ve küçük dünyada yaşamayı sürdüreceğiz. Kâr karşımızda dururken bile büyük resmi göremiyorsak, kurtuluşumuz yoktur!

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Yenidüzen için yazılmış Yunanca özgün metinden çeviri: Çağdaş Polili