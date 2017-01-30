Kıbrıs müzakereleri…Süreç ivme kaybediyor

Momizat

Oca 30

Mete Tümerkan Kıbrıs müzakerelerin Kıbrıs Konferansı aşaması devam ediyor. Devam ediyor ama süreç sonuç alıcı bir şekle dönüşmüş değil. Sıkıntı da bu! Kıbrıs Tü

Mete Tümerkan Kıbrıs müzakerelerin Kıbrıs Konferansı aşaması devam ediyor. Devam ediyor ama süreç sonuç alıcı bir şekle dönüşmüş değil. Sıkıntı da bu! Kıbrıs Tü

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