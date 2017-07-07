Kıbrıs Rum tarafında yayınlanan Politis, Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nın sounucuyla ilgili üç senaryo bulunduğunu yazdı.

Kıbrıs Konferansı’nın sonucuyla ilgili 3 senaryo

Gazetenin internet sayfasında yayımlanan haberde ilk senaryoya göre, “gevşek anlaşma” dağlanacak.

Buna göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu paket üzerinde değişiklikler yapılabilecek. Temel prensipler üzerinde anlaşmaya varılacak ve garantörler arasındaki görüşmeler daha sonraki süreçte devam edecek.

İkinci senaryoya göre Guterres’in sunduğu çerçeve kabul edilecek. Çerçevenin içerisinde güvenlik ve garantiler konusuyla birlikte referendum tarihinin belirlenmesi de muhtemel. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de üzerinde çalıştığı senaryonun bu olduğu iddia edildi.

Üçüncü senaryoda bir anlaşmaya varılamıyor. Bu durumda kapılar açık kalacak ancak ilerleyen süreçte ne olacağı bilinmeyecek. Politis, BM’nin işlerin bu noktaya gelmemesi için çalışmalar yürüttüğü bilgisini geçti.

Tak