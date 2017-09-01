Kıbrıs Kırk Üç Yıldır Bir Barış Adasıdır…

Eşref Çetinel

Dün Kıbrıs siyasi sorunun ateşi söndü dedikti. Ne var ki iki yıldır sayesinde nemalananlar, müzakerelerin stop etmesinden hoşlanmadılar.. Bu nedenle hem Rum tarafından hem Türk tarafından “müzakereler hemen başlamalıdır” çağrıları yapılıyor..

Bu “vakıa” müzakerelerin gündeme gelmeyen fakat Kıbrıs siyasi sorunundan beklentisi olmayan yurttaşların kafasını yoran bir gizemli olaydı ama Annan planı müzakereleri döneminde deşifre olduydu! Karen Fogg adlı siyasetçi ve gazeteci bayan, Türk tarafındaki “evetçilerle-hayırcıların” kavgalı gürültülü tartışmalarının e-maillerini ele geçirmiş sonradan belgeler kitaplaştırılarak yayımlanmıştı. Öğrendikti ki AB’nin eurolarının girmediği cepler kalmamış!

Tabi Rum’un boğazında dizinde dursun! Her zamanki gibi en büyük payı aldığı halde nankörlük ancak bu kadar olur, referandumda “hayır” dediydi!

BENZER OLAY: Bu son müzakerelerde AB çözüm kampanyası için resmi ve gayriresmi milyonlarca yuro harcadı! Bu uğurda hem Güney’de hem Kuzey’de yüzlerce STÖ’ü oluştu. İlk kez AB Kuzey’de eski eserlerin restorasyonlarını yüklendi.. Bazı yörelerde kreşler yaptı.. Kısaca müzakereler süresince emeğini ve parasını Kuzeyin üzerinden hiç çekmedi..

Nitekim Volkan Vural bu konuda şöyle demişti: Kıbrıs siyasi sorunu çözülmez çünkü sayesinde binlerce kişi nemalanmaktadır!…

Bu nedenle müzakerelerin sonlandırmasına sevinenler kadar epey de üzülenler vardır! Büyük bir olasılıkla AB’li memurlarla BM’ler memurları ile ötesi görevliler de her halde!

KOLAY MÜZAKEERELER: Aslında BM’ler için dünyadaki hiçbir siyasi sorun bu kadar bal kaymak olmadı bundan sonra da olmaz! O kadar eşi benzeri yoktur ki BM’ler için bu sorun torunumun oyuncağıyla oynaması kadar keyif vericidir, tadına yarım asırdır doyamadı hâlâ oynuyor!

Oysa ayni BM’lerin önünde Ortadoğudaki savaşlar, yangınlar, göçler, içinden çıkılmaz siyasi dolaplar da vardır, Kuzey Korenin Kim’i de vardır, İşid canavarı da vardır El Kaide belası da…

BUNA KARŞIN: 43 yıldır Kıbrıs’taki iki arasında “al gülüm ver gülüm, kimsenin ciddi şekilde burnunun kanamadığı bir yaşam güvencesi vardır.”

Şimdi, haddimiz değil ama Guterres’e soralım. Kıbrıs’ın böylesi asude bir barış ortamına sahip olması BM’ler askerlerinin güvencesinden dolayı mı yoksa Türk askerinin adadaki varlığından ve garantilerinden kaynaklı güvencesinden dolayı mı? Başka sorum yoktur.

Haber Kıbrıs