Kıbrıs, Juncker ve Macron önerilerini memnuniyetle karşılıyor

Rum lider Nikos Anastasiades, AB Dönem Başkanlığını yürüten Estonya’nın başkenti Talin’de gerçekleşecek AB’a üye ülkelerin hükümet veya devlet başkanları arasında yapılacak akşam yemeği sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa Birliği’nin geleceği ve geliştirilmesine ilişkin önerilerini memnuniyetle karşılayacak.

Anastasiades, ayrıca, Kıbrıs’ın dayanışma ve AB’ın daha fazla tutarlılık ile ilgili hedefi üzerine görüş teatisinde bulunmaya hazırlığını ifade edecek.

Rum hükümet kaynağına göre, Nikos Anastasiades akşam yemeği sırasında yukarıdaki açıklamaları yapacak.

Aynı kaynaklara göre, Kıbrıs’ın, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önerilerini memnuniyetle karşıladığı ve diğer ortaklarla her üye ülkenin kendi özelikleri ve ekonomik durumunu dikkate alarak ve bu çerçeve içerisinde diyalogda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.

Kaynaklara göre, Kıbrıs’ın diyaloğa hazır olduğu, Juncker ve Macron önerilerini incelemekte olduğu ve yapılacak diyaloğun tüm anlaşmalara saygı duyarak yapılmasına önem verdiği kaydedildi.