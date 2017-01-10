Kıbrıs görüşmeleri olumlu başladı…

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler, 42 yıllık sorunun çözümü için kritik önem taşıyan müzakereler için bir araya geldi. Cenevre’de başlayan üç günlük görüşmelerin ilk günü olumlu geçti.

Cenevre’de biraraya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in adanın geleceğine dair yürüttüğü müzakerelerin ilk gününün olumlu geçtiği bildirildi. Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs özel temsilcisi Espen Barth Eide, “Kıbrıs’ta barışcıl bir çözüm güç ama mümkün” diye konuştu. Liderlerin çok cesur ve istekli davrandığını söyleyen Eide, Perşembe günü (12.01) garantör ülkelerle birlikte planlanan genişletilmiş görüşmelerin gerçekleşeceğini duyurdu. Eide, üç gün boyunca sürdürülecek ikili müzakerelerin, 12’sindeki genişletilmiş toplantının başarısını etkileyeceğine dikkat çekti. BM Kıbrıs temsilcisi tarafların talepleri doğrultusunda sonuç alınamaması halinde ise sona gelinmiş olunmayacağını, pazarlıkların başka tarihte süreceğini söyledi.

BM Kıbrıs özel temsilcisi Norveçli diplomat Eide, garantör ülkelerden hangi temsilcilerin katılacağının henüz netleşmediğini, ancak birinci ya da ikinci derecede yüksek temsilcilerin katılacağını belirtti. Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin görüşmelerinin ardından 12 Ocak’ta garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın da katılımıyla genişletilmiş görüşmelere geçilecek. Bu görüşmelere AB yetkililerinin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerden temsilcilerin de katılması bekleniyor.

Hangi konular ele alınıyor?

Müzakerelerin ilk günkü ana konusunun ‘mülkiyet‘ olduğu bildirildi. 1974 yılında adanın bölünmesi ile Türk ve Yunanlı Kıbrıslıların diğer tarafta kalan mal varlıkları konusu çözüme ulaştırılmaya çalışıyor. Alman Haber Ajansı’nın diplomasi çevrelerinden edindiği bilgiye göre Salı günü ‘yeniden birleşmenin maliyeti‘ konusu, Çarşamba günü ise en kritik konu olan ‘sınırların belirlenmesi‘ ele alınacak.

Türk ve Rum tarafı liderleri Cenevre görüşmesine gitmeden önce Türkiye’ye önemli mesajlar vermişti. Rum lider Nikos Anastasiadis Türkiye’nin sorumluluğunu üstlenerek, Kıbrıs’ın çözümünde verdiği vaatleri yerine getirmek zorunda olduğunu dile getirirken, Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bizim ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de TC’ye vilayet olma gibi bir siyasetimiz vardır. Öyle birşey söz konusu olamaz. Türkiye’nin 800 bin kilometrekareye yaklaşan toprağı var. Kıbrıs’ın küçük toprağına ihtiyacı olduğunu düşünmem. Türkiye’nin 81 vilayeti var 82’nciye ihtiyacı olduğunu da düşünmem. Akıncı’nın Tayfur Sökmen olma düşüncesi de yoktur, olamaz” diye konuştu.

Müzakerelerin en önemli gündem maddelerinden birini, kuzeyden güneye aktarılacak topraklar oluşturuyor. Müzakereler sonucu oluşturulacak devletin siyasi olarak eşit haklara sahip iki federal devletten oluşması öngörülüyor. Müzakereler sonucu alınacak kararın Türk ve Rum kesimlerinde ayrı ayrı referanduma götürülmesi gerekiyor.

Yunanistan’da gerçekleşen darbe ve Türkiye’nin askeri müdahalesinin ardından 1974 yılından bu yana bölünmüş durumda bulunan Kıbrıs’ın kuzeyinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Türkiye tarafından tanınırken, güneydeki Rum kesimi Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla 2004 yılında AB üyeliğine kabul edilmişti. 2004 yılında Ada’da çözüm için dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın adını taşıyan Annan planı referanduma sunulmuş, Türk kesimi planı onaylarken Rum kesiminden ‘hayır’ oyu çıkmıştı. AB’nin buna rağmen Rum kesimini üyeliğe kabul etmesi tartışmalara yol açmıştı.

————

Kıbrıs müzakerelerinde kritik Cenevre zirvesi başladı

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürdürülen müzakereler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis’in katılımıyla İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde başladı.

Kıbrıslı liderler, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından karşılandı.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından liderler 3 gün sürecek müzakerelere geçti. Müzakerelerin ilk gününde mülkiyet, ardından yönetim ve güç paylaşımı konuları ele alınacak. Güvenlik ve garantilerle ilgili de fikir teatisinde bulunulacak.

12 OCAKTA ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLENECEK

Müzakerelerde, tarafların 11 Ocak’ta kendi haritalarını sunması bekleniyor. Müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Liderler, geçen kasım ayında İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında düzenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve Ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs’ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015’te yeniden başlamıştı.

Kıbrıs müzakereleri; ‘Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler’ olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.

————-

Kıbrıs için kritik hafta

BM arabuluculuğundaki Cenevre görüşmeleri başlıyor. KKTC lideri Akıncı: Ne Güney’e yama, ne de 82. il olmak istiyoruz.

Kıbrıs sorununun çözümü için taraflar bir kez daha İsviçre’de buluşuyor. Bugün Cenevre’de başlayacak görüşme maratonunda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis liderliğindeki heyetler arası görüşmelere BM’nin yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılması bekleniyor. Müzakerelerde, tarafların kendi haritalarını sunması da bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, dün Cenevre’ye gidişi öncesinde Ercan Havaalanı’nda yaptığı açıklamada tarafların aynı kararlılık ve çaba içerisinde olmaları halinde, Kıbrıs’ta her iki toplumun da eşitlik, özgürlük ve güven içerisinde yaşayacağı bir dönemi başlatmanın mümkün olacağını söyledi. Cenevre’deki görüşmelerin 9-11 Ocak tarihleri arasında 5 başlıktaki müzakerelerle devam edeceğini, 12 Ocak’tan itibaren ise Türkiye’nin de aralarında olduğu 3 garantör ülkenin de katılımı ile görüşmeci sayısının 5’e çıkacağını belirtti.

Akıncı, uzun yıllardan sonra böyle bir 5’li konferansın ilk kez toplanacağını hatırlattı ve “Bu bile kendi içinde büyük bir başarıdır. Önemli olan sadece toplanmak değil, olumlu bir sonuca ulaşmaktır” ifadesini kullandı. “Cenevre’den mutlaka bu sonuç çıkar diyecek noktada değilim. İhtiyatlı olmak zorundayız. Ama kötümser de olunmamalı. Bizi zor bir hafta bekliyor” diye konuştu.

Kıbrıs Türk toplumu için siyasal eşitliğin önemine dikkati çeken Akıncı, bu konunun artık Cenevre Konferansı’nda ete kemiğe bürünmesi gerektiğini belirtti. KKTC basınına yansıyan haberlere göre, Akıncı, KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı konusunun çok seslendirilmeye başlandığını belirterek “Bu konudaki duruşumuz çok açık ve nettir. Bizim ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de Türkiye’ye 82. Vilayet olmak gibi bir siyasetimiz yoktur. Böyle bir şeyi düşünmek bile söz konusu olamaz” dedi.

Laiklik vurgusu

Akıncı, Cenevre’de karşılıklı kabul edilir bir çözüme ulaşılamazsa, KKTC’nin, demokratik, laik ve özgür bir toplum olarak yoluna devam etme seçeneği ile karşı karşıya kalacağına işaret etti. “Bizim arzumuz siyasal eşitliğe dayalı, iki siyaseten eşit kurucu devletin var olacağı federal bir devleti kurmaktır. Ancak bizim çabalarımıza rağmen bu çözümün yolunu açamazsak, elbette hayat durmayacak, devam edecektir” diye konuştu.

Kıbrıs müzakerelerinin temel başlıkları, ekonomi, AB, mülkiyet, yönetimgüç paylaşımı, toprak ile güvenlik ve garantiler.

Kıbrıs’ta yaşanan soruna çözüm üretmek, adada kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler geçen yıl İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında 7-11 ve 20-21 Kasım’da iki turlu olarak gerçekleşmişti.

Ajanslar-Dpa-Afp-Reuters