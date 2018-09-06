Kıbrıs artan göç akışına karşı Avrupa Birliği’nden dayanışma istedi

Eurostat verilerine göre 2018’de Kıbrıs’ın AB üyesi ülkeler arasında, nüfusuna oranla sığınma başvuruları bakımından ilk sırada bulunuyor.

Ocak’tan Ağustos 2018’e kadar Kıbrıs’ta uluslararası koruma başvurularının 2017’nin ilgili dönemiyle karşılaştırıldığında %55’lik artış olduğunu, aynı dönemde sığınma başvurularının 2017’deki 2,600 kişiye karşılık 2018’de 4,022 olduğunu bildiren Bakan, 2018’deki sığınma başvurularının çoğunluğunun 860 kişiyle Suriye’den olduğunu, onu Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Mısır ve İran’ın izlediğini açıkladı.

Petrides, Kıbrıslı yetkililerin AB üyesi ülkelerle bir dizi temaslar yapacağını özellikle aynı sorunla karşı karşıya bulunan Akdeniz ülkelerinin daha iyi koordinasyon ve Avrupa’dan dayanışma istediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı’nın AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi Federica Mogherini’ den bir görüşme talep edeceğini, Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos’la da görüşüleceğini duyurdu.

Avrupa’nın dayanışmasının, tüm AB üyelerini kapsayacak bir görev dağılımı sistemi dâhil açık bir politika şeklini alması gerektiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, yeni bir AB göç politikasının, birlik sınırındaki ülkeler için oransız bir yük olmaması gerektiğini, küçük ülkelerin bu akışları kabul edebilecek büyüklükte olmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının komşu ülkelerden artan akışı azaltmak, olası bir geri kabul için Lübnan yetkilileriyle temaslar yapacağını ifade eden Petrides, Kıbrıs’ın, 1974’ten beri adayı bölen 180 kilometrelik ara bölgede ‘kör noktaları’ izlemeyi ve deniz devriyelerini artıracağını söyledi.

İçişleri Bakanı Petrides’e göre, 2018’de sığınma başvurusu yapanların büyük çoğunluğu, yani 1520 kişi Kıbrıs’a ara bölgeden, 1569’u devletin yasal limanlarından ve 72’si deniz yoluyla girdi.

Kha