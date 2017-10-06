Kıbrıs, AB’nin Güney Ülkeleri Zirvesine ev sahipliği yapacak

Kıbrıs, Avrupa Birliği’nin Güney ülkelerinin 4. Zirvesine ev sahipliği yapacak. Söz konusu zirve 10 Ekim 2017 tarihinde Lefkoşa’da bulunan Filoksenia Konferans Merkezinde yer alacak.

Zirveye, Kıbrıs, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Malta, İspanya ve İtalya’nın hükümet veya devlet başkanları katılacak.

Rum Dışişleri Bakanlığından ele edilen bilgilere göre, gayri resmi zirve müşterek konulara odaklanacak.

Aynı bilgilere göre, Akdeniz bölgesinin tüm ülkeleri dâhil İtalya, Yunanistan, İspanya ve Kıbrıs’ı etkileyen müşterek meselenin göç meselesi olduğu ve bundan dolayı liderler, konu üzerinde görüş teatisinde bulunacak ve Avrupa seviyesinde alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını değerlendirecekler.

Liderler ayrıca, güvenlik, terörizm, ekonomi, sürdürebilir kalkınma, sosyal politikalar, işsizlik ve yatırımlar dâhil bir dizi konuyu görüşecekler.