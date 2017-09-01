Kıbrıs AB içerisinde harcamalarda eğitimde 8., sağlıkta 28. sırada yer aldı
Eurostat tarafından yayımlanan verilerde Kıbrıs hükümet harcamalarında 2015’te sağlıkta sonuncu, AB28 içerisinde eğitimde de 8. sırada yer aldı.
Eurostat’a göre 2015’te, üye ülkeler tarafından eğitim için 716 milyon avroluk genel devlet harcaması yapıldı. Bu rakam, AB’nin Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’nın hemen hemen %5’ine (%4,9) denk geliyor.
Eğitim kamu harcamalarında, sosyal koruma (%19,2), sağlık (%7,2) ve dışişleri ve kamu borçlanma işlemleri (%6,2) gibi genel kamu hizmetler dördüncü en büyük alan oluyor.
Kha