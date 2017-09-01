Kıbrıs AB içerisinde harcamalarda eğitimde 8., sağlıkta 28. sırada yer aldı Reviewed by Momizat on Eyl 01 . Eurostat tarafından yayımlanan verilerde Kıbrıs hükümet harcamalarında 2015'te sağlıkta sonuncu, AB28 içerisinde eğitimde de 8. sırada yer aldı. Eurostat'a göre Eurostat tarafından yayımlanan verilerde Kıbrıs hükümet harcamalarında 2015'te sağlıkta sonuncu, AB28 içerisinde eğitimde de 8. sırada yer aldı. Eurostat'a göre Rating: 0