Kıbrıslı Türk 19 vekil imzalı karar önerisi Meclis’e sunuldu…Müzakerelerde federasyon bir çözüm modeli olmaktan çıktı

19 Milletvekilinin imza koyduğu “müzakerelerde federasyonun bir çözüm modeli olmaktan çıktığına” ilişkin karar önerisi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve bağımsızlardan 19 milletvekili, Meclis’in “federasyonun müzakerelerde bir çözüm modeli olmaktan çıktığına” ilişkin karar alması için öneri sundu. 19 milletvekilinin karar önerisi, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na verildi.

Karar önerisi, “Cumhuriyet Meclisi’nin bugüne kadar öngördüğü çözüm şekillerinden biri olan iki kesimli, iki toplumlu federasyon yönündeki karar ve/veya önerilerinin iptal edilmesi, federasyon görüşmelerine bu bağlamda son verilmesi ve federasyon görüşmesinin zemin olarak kullanılmamasını” içeriyor.

Öneride imzaları bulunan UBP Milletvekilleri Zorlu Töre, Ahmet Kaşif, Hamit Bakırcı, Ersin Tatar ile Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, öneriye destek veren 26 örgütün temsilcileri de katıldı.

Öneri sahipleri adına konuşan Zorlu Töre, federasyon temelindeki çözüm arayışının artık tükendiğini, görüşmelerin kaldığı yerden devam edemeyeceğini ifade ederek, “Yeni süreç ancak eşitlik zemininde, devletten devlete yapılacak görüşmeler şeklinde olabilir. Bu da Kıbrıs’ta iki ayrı bağımsız devlet gerçeğinin kabulü ve tanınmasıyla mümkündür” dedi.

Basın açıklamasından sonra Töre, öneriyi Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı’ya sundu.

Alanlı, gereğinin yapılacağını, önerinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne iletileceğini kaydetti.

KARAR ÖNERİSİ

Karar önerisi, Cumhuriyet Meclisi’nin bugüne kadar öngördüğü çözüm şekillerinden bir olan iki kesimli, iki toplumlu federasyon yönündeki karar ve/veya önerilerin iptal edilmesi, federasyon görüşmelerine bu bağlamda son verilmesi ve federasyon görüşmesinin zemin olarak kullanılmamasını içeriyor.

Öneride, “Rum tarafı ile bundan böyle, iki eşit egemen ve komşu devlet olarak sağlık, çevre, adli olaylar, sosyal içerikli insani ilişkiler, göç, terör tehdidi, ortak ekonomik çıkarlar, ulaşım, dostluk köprüleri ve güven artırıcı önlemler inşa edilmesi ile ilgili konular görüşülebilir” ifadeleri yer alıyor.

Rum tarafına, KKTC ve halkına yönelik izolasyon, ambargo ve kısıtlamaların derhal kaldırılması çağrısı yapılan öneride, “Kapsamlı ve bütünlüklü bir antlaşma meydana gelmediği için bugüne kadar müzakere sürecinde kabul edilenler, verilen haritalar, öneriler ve tüm yapılan açılımlar bütünlüklü bir anlaşma sağlanamadığı için geçersizdir. Hükümsüzdür ve bağlayıcılığı yoktur” ifadeleri yer alıyor.

TÖRE: “FEDERASYON ŞEKLİNDEKİ BİR ÇÖZÜM ARAYIŞI TÜKENDİ”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, basın toplantısında karar önerisinin gerekçesini okudu.

KKTC’nin Anavatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu tüm yapıcı ve iyi niyetli çabalara karşın Kıbrıs’ın eşit, ortaklık, iki kesimlilik ve eşit statüde iki kurucu devletin bir federasyon çatısı altında birleştirilmesinin mümkün olmadığının Crans Montana görüşmelerinde bir kez daha kanıtlandığını söyleyen Töre, 50 yıllık görüşme süreci sonunda Rum-Yunan tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile siyasi eşitliğe dayalı bir ortaklığı kabul etmediğinin görüldüğünü belirtti.

Töre, Crans Montana’da yapılan konferansın başarısızlıkla sonuçlanması ve bunun BM Genel Sekreteri tarafından dünyaya ilan edilmesinin BM parametreleri zemininde Kıbrıs sorununa federasyon şeklindeki bir çözüm arayışının tükendiğini gösterdiğini kaydetti.

Yeni bir sürecin ancak eşitlik temelinde devletten devlete yapılacak görüşmeler şeklinde olabileceğini söyleyen Töre, bunun da Kıbrıs’ta iki ayrı bağımsız devlet gerçeğinin kabulü ve tanınması ile mümkün olabileceğini belirtti.

“ANA STRATEJİ VE VİZYON KKTC’Yİ İÇTE VE DIŞTA GELİŞTİRMEK OLMALI”

Töre, 50 yıldır devam eden ve Crans Montana toplantılarıyla sona eren sürecin ardından ana strateji ve vizyonun, KKTC’yi içte ve dışta geliştirmek, uluslararası alanda layık olduğu yere getirmek olması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı, hükümet, Meclis ve tüm kurumların, halkın yarım asırdan fazla bir süredir tabi tutulduğu haksız izolasyon, ambargolar ve kısıtlamalardan kurtarılması hedefine yönelik çalışması gerektiğini kaydetti.

“MECLİS YENİ BİR KARAR ALMALI”

Töre, “Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın uzlaşmaz tutumu yüzünden iki bölgeli iki toplumlu federasyon arayışları sonlanmış olduğuna göre halkımızın temsilcileri olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi, bu hedefe yönelik kararların ortadan kalktığına dair yeni bir karar almalıdır” dedi.

Rum tarafının petrol ve doğalgaz yataklarını tek yanlı kullanma çalışmalarına karşın Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde hakları savunma ve korumaya devam etmek gerektiğini belirten Töre, KKTC’yi geliştirmek, güçlendirmek, tanıtmak için Türkiye ile istişare içinde halkın önüne yeni bir vizyon, yol haritası konması, bu yapılırken de devletin varlığı ve devamının her platformda esas alınmasının şart olduğunu söyledi.

Zorlu Töre, Rum Meclisinin, ENOSİS Plebisitiyle ilgili, Garanti Anlaşması’nın ortadan kaldırılması ve Türk ordusunun adadan tamamen çekilmesine yönelik kararlarının “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

ÖNERİYE İMZA KOYAN VEKİLLER

Töre, öneriye imza koyan vekilleri, “Dursun Oğuz, Ahmet Kaşif, Hamit Bakırcı, Hüseyin Avkıran Alanlı, Menteş Gündüz, Zorlu Töre, Kemal Dürüst, Özdemir Berova, Erdal Özcenk, Ersin Tatar, Sunat Atun, Nazım Çavuşoğlu, Hasan Taçoy, Ünal Üstel, Ali Pilli, Faiz Sucuoğlu, Önder Sennaroğlu, Fikri Ataoğlu ve Hamza Ersan Saner” olarak sıraladı.

“DİNÇYÜREK YURTDIŞINDAN GELİNCE İMZALAYACAK…”

Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek’in yurtdışında olduğunu ve gelince öneriyi imzalayacağını teyit ettiğini kaydeden Töre, bir soru üzerine, konunun Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da bilgisinde olduğunu ifade etti.

Töre, ayrıca, konunun UBP Parti Meclisi’nde de görüşüldüğünü dile getirdi.

ÖNERİYE DESTEK VEREN 26 ÖRGÜT

26 örgütün kendilerine destek verdiğini de kaydeden Töre, Kıbrıs Türk Milli Varoluş Konseyi bünyesindeki örgütleri “KKTC Parlamenterler Birliği, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Ulusal Halk Hareketi, Kıbrıs Türk Basın Konseyi, Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı, Erenköy Mücahitler Cemiyeti, Sönmezliler Ocağı, KKTC’yi Koruma Derneği, TBK Gaziler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, KKTC Çukurovalılar Derneği, KKTC Malatyalılar Derneği, KKTC Gaziantepliler Derneği, Kıbrıs Türk Kadınlar Derneği, Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, Tekvando Karate Federasyonu, KKTC Avcılık Atıcılık Federasyonu, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi, The Association Of Turkish Cypriots Abroad, Veterinerler Hekimler Birliği, Mücahit Komutanlar Derneği, Dr. Fazıl Küçük Hareketi, Vakıf Emeklileri Derneği, KKTC Tüketiciler Derneği” olarak aktardı.

Tak