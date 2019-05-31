Kaymakcı: “AB, Kıbrıs ve Yunanistan’a ilişkin taraflı ve haksız tutum sergiliyor”

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kıbrıs ve Yunanistan’a ilişkin AB’nin taraflı ve haksız tutum sergilediğini kaydetti ve bunun Türkiye açısından bir anlamı olmadığını belirtti.

Kaymakcı, AB Başkanlığında, mevcut AB Komisyonunun 2019 Genişleme Paketi kapsamında dün açıkladığı son “Türkiye Raporu”na ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakcı, raporda GKRY ve Yunanistan tezlerini savunan iddiaları Türkiye’nin kabul etmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Faruk Kaymakcı, “AB’nin herhangi bir üyesinin üçüncü ülkelerle herhangi bir sınırını belirleme hakkı veya yetkisi de yoktur. GKRY veya Yunanistan istedi diye herhangi bir ülkenin sınırları AB tarafından belirlenemez.” dedi.

Kaymakcı, Türkiye’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini belirterek AB’nin sağduyulu davranması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs meselesi çözülmeden GKRY’nin AB’ye kabul edilmesinin büyük bir hata olduğunu söyleyen Kaymakcı, AB bu konuda yapıcı davranmak istiyorsa kendi üye ülkelerine de telkinde bulunması gerektiğini bildirdi.

Kaymakcı şunları kaydetti: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayanmaktadır. Bölgede gerek en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli haklarını koruyacağız. Ülkemiz bu bağlamda gereken her türlü adımı atmaktan bugüne kadar çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir. Türkiye, Ada’da iki halkın siyasi eşitliği ve iki kesimlilik temelinde kalıcı bir çözümü desteklemektedir.”

Raporda, Rum tezlerine dayalı tek taraflı bakış açısının, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi Doğu Akdeniz’in istikrarını da tehlikeye atacağının altını çizen Kaymakcı, “AB ikili bir sorunu, AB’ye ithal ederek önemli bir hata yapmıştır. Bu hata başka sorunlara da yol açmaktadır.” dedi.

KKTC Enformasyon Dairesi