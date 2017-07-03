Kati Piri:’AB liderlerinin bir Türkiye stratejisi yok’

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, verdiği bir demeçte, “AB liderleri Türkiye’ye bakıyorlar ve bir stratejileri yok. Tek yapabildikleri, Türkiye’de birşeyler iyileşecek diye beklemek, umutlu olmak ve bazıları için dua etmek” dedi.

Avrupa Birliği’de 2014 yılından bu yana Türkiye raportörlüğü yapan Hollandalı Kati Piri, geçen hafta hazırladığı raporun Brüksel’deki parlamentoda onaylanmasının ardından Artı TV’ye konuştu.

Aris Nalcı’nın sorularını yanıtlayan Piri, şu değerlendirmelerde bulundu: “Milletvekilileri, Muhalefet liderlerinden biri hapiste. Eğer sadece son birkaç haftaya sadece bakarsanız, Sözcü gazetesine saldırı, Uluslararası Af Örgütü temsilcisinin tutuklanması, ki kendisi sadece bir sivil toplum örgütü çalışanı değil, kendisi ülkedeki en büyük ve bilinen insan hakları örgütünün başkanı, CHP Milletvekili Berberoğlu’nun tutuklanması ve 25 yıl ceza alması. Ve tüm bunlar olurken Avrupa sessiz… Şu konuda çok endişeliyim. AB liderleri Türkiye’ye bakıyorlar ve bir stratejiler yok. Tek yapabildikleri Türkiye’de birşeyler iyileşecek diye beklemek, umutlu olmak ve bazıları için dua etmek. Bence bu şekilde Türkiye’de kimseye yardım etmiyorsunuz üstüne Türkiye’de olan biteni çok iyi okuyabilecen Avrupa kamuoyunda güvenilirliğinizi de kaybediyorsunuz.”

RS