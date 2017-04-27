Kati Piri “Türkiye’nin (Kıbrıs) kapsamlı bir çözüme katkıda bulunması önemli”

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye`nin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerde olumlu katkıda bulunması için çağrıda bulunarak Türkiye`nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması için taahhüdü olması ve olumlu katkıda bulunmasının önemine işaret etti.

Kıbrıs Haber Ajansı Türkiye için hazırlanan rapor taslağını elde etti ve söz konusu raporda Piri, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması durumunda bunun tüm bölgeyi olumlu etkileyeceğini ve özellikle Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkleri olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Raporda, Avrupalı parlamenter, Anastasiades ve Mustafa Akıncı`nın şu ana kadar müzakerelerde sağladıkları önemli ilerleme için tebriklerini ifade ederek sunulan haritalar ve ilk kez olarak garantör ülkelerinin katılımıyla Kıbrıs için bir Konferansın yapılması konusunda memnuniyetini ifade etti.

Raporda ayrıca, Kıbrıs sorununa BM güvenlik Konseyi kararları temelinde ve Avrupa Birliği`nin dayandığı prensiplere saygı duyarak tek uluslararası kimlik ve tek vatandaşlığı olan siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki taraflı bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmaların desteklendiğini belirtildi.

Bayan Kiri`nin, tarafların Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda gösterdikleri taahhüdü memnuniyetle karşıladığı da belirtildi.

Raporda, Türkiye`nin yapılan müzakereleri desteklemesinin beklendiği ve Türkiye`nin taahhüdü ve katkısının önemli ve kritik olduğu belirtildi.

Bayan Piri, hazırladığı raporda, Kıbrıs Kayıp Kişiler Komitesi`nin (CMP) yaptığı çalışmalara atıfta bulunuyor ve yapılan çalışmalar için tebriklerini ifade ederek, Türkiye`nin CMP`nin çalışmalarına yardımcı olmaya ve belli alanlarda kazı çalışmaları yapılması için izin vermesi çağrısında bulunuyor.