Kati Piri Avrupa Parlamentosu 2018 Türkiye raporunu sundu.Piri Türkiye’nin katılım müzakerelerinin resmen askıya alınmasını istedi (original metin-english)

MEP Kati Piri published the EP Turkey 2018 report.

“Continuing a negotiating process aimed at EU integration of Turkey has lost all credibility under the present circumstances”, says MEP Kati Piri in her Turkey report, which has been presented today.

EP Rapporteur Kati Piri demands formal suspension of accessions talks with Turkey

With the full implementation of the constitutional amendments, which legitimises an all-powerful presidency with powers to personally appoint or dismiss ministers, select judges and rule by decree, a red line has been crossed for the European Parliament. In its last report the European Parliament warned that it would propose a formal suspension of the accession talks if this would indeed happen. That is now the case.

“Continuing a negotiating process aimed at EU integration of Turkey has lost all credibility under the present circumstances”, Kati Piri said. “Apart from the clearly autocratic nature of the recently introduced presidential system, which lacks the necessary democratic checks and balances, it is impossible to ignore the further regression of the rule of law with over 50.000 people, including journalists, politicians and human rights defenders, still in jail since the attempted coup and 150.000 civils servants dismissed without proper legal procedures.”

“The more friendly statements of the Turkish government about the EU and some of its member states or for example the restoration of full diplomatic relations with The Netherlands cannot conceal these facts.”

“The Council is partly to blame for this situation since it has not used past opportunities to engage the Turkish regime in serious talks about democracy and rule of law by refusing to open the relevant negotiating chapters, as proposed several times by the European Parliament. Now that there has been a stark regression in all these areas, the same Council refuses to draw a red line, although fully aware of the fact that in reality accession talks have come to a complete standstill. Both the EU (or at least a majority of Member States) and the Turkish government itself seem to cling to the membership option more in theory than in practice. It seems that an impasse is the favoured option of both sides. Consequently, the relations between the EU and Turkey have become more and more purely transactional.”

Rapporteur Piri, although proposing the suspension of the accession negotiations, does not want to close the door on Turkey’s population. “A democratic and economically stable Turkey is in the interest of the European Union. Therefore, all tools should be used to keep Turkey anchored to the EU and its values. The modernisation and upgrade of the Customs Union would provide an opportunity for democratic conditionality, as long as there is a concrete commitment by Turkey on genuine reforms. This would also allow for a concrete debate about climate change and labour rights where Turkey shows a dismal record.”

“Visa liberalisation is of great importance for all Turkey’s citizens, especially students, business representatives and people with family ties in EU member states. I therefore encourage the Turkish government to comply with all 72 criteria, including bringing Turkey’s anti-terror legislation in line with European standards.”

“Trying to find a way around the stalled integration process, would be an important signal to all those in Turkey that want a different country and oppose the current regime. Linking the EU normative agenda to an upgrade of the Customs Union and the visa liberalisation process would also signal to the broader Turkish public that the EU is not out to isolate the country. However, the success of both these steps will depend on positive moves from Ankara, such as genuine democratic reforms and a restoration of the rule of law in the country.”

Kati Piri Türkiye’nin katılım müzakerelerinin resmen askıya alınmasını istedi

Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri, çarşamba günü Avrupa Parlamentosuna, Türkiye’nin katılım süreciyle ilgili taslak raporunu sundu.

Kıbrıs’la ilgili olarak Hollanda Milletvekili BM’in adanın BM kararları ve Avrupa müktesebatı doğrultusunda, adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm temelinde yeniden birleşmesi yönünde müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını selamladı.

Türkiye’ye kapsamlı bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmaya, ordusunu Kıbrıs’tan geri çekmeye, Maraş’ın BM’ye geri verilmesi ve Kıbrıs’ın demografik dengesinin değişmesine neden olacak her türlü faaliyetlerden kaçınmaya bağlı kalması çağrısı yaptı.

Piri, Kayıp Kişileri Araştırma Komitesi’nin önemli çalışmalarını överek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesiyle ilgili olarak ikili anlaşmalar yapması hakkını kabul etti.

Ayrıca aradaki görüş farklılıklarının barışçıl bir yolla çözülmesine katkıda bulunması ve iyi komşuluk ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek her türlü tehditten kaçınması için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Türkiye’de 2016’daki darbe girişiminden sonra açıklanan olağanüstü halin sonlandırılmasını selamlayarak, olağanüstü hâlin uzatılmasının hukukun üstünlüğünün erozyonuna ve insan haklarının değer kaybetmesine neden olduğunu vurguladı.

Piri, onaylanan yeni yasa tasarıları yardımıyla Türkiye Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kötüye kullanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bunların olağanüstü hâlin sonlandırmasında olumsuz rol oynadığına dikkat çekti.

150.000 insanın darbe girişiminden sonra, 78.000 kişinin de terör suçları nedeniyle tutuklandığını, 50.000 kişinin ise hala hapiste olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

İnsanların, mahkeme ve yargı prosedürlerinden önce uzun süre tutuklu kalmalarından duyduğu endişeyi dile getirerek birçok durumda zor koşullarda tutuklu kalmalarını haklı gösterecek herhangi bir suçlama olmadığını belirtti.

Tutuklamaların karşı görüştekileri ve muhalefet üyelerini hedeflediğini kaydederek insan hakları örgütlerinin hapisteki kişilere kötü muamele yapıldığı konusunda şikâyetlerde bulunduklarını dile getirdi.

Olağanüstü hâl açıklandığından beri, öğretmenler, doktorlar, üniversite profesörleri, hâkim ve savcılar da dâhil, 152.000 kamu çalışanının işten çıkarıldığını söyledi.

Piri, hâkim ve savcıların çalışmalarına artan yönetim denetimi ve siyasi müdahaleyi kınayarak, Türkiye’ye, insan hakları konusunda uluslararası yasaların öngördüğü gibi, yasama ve yargı gücüyle ilgili ciddi reformlara gitme çağsısında bulundu.

Piri ayrıca, ifade özgürlüğünü ve bilgilendirmeyi sınırlayan orantısız ve keyfi önlemlerden ciddi endişe duyduğunu ifade ederek, 160’dan fazla medya kuruluşunun kapatılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Türkiye’den bir öncelik konusu olarak medya özgürlüğünü garanti etmesini ve yasa dışı olarak tutuklu bulunan tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Piri ayrıca, sivil toplum alanının ve temel hak ve özgürlüklerin daraltılmasından duyduğu endişeyi ifade ederek, olağanüstü hâl sırasında çok sayıda aktivist ve insan hakları savunucusunun tutuklandığı ve eylemlerin yasaklandığını söyledi ve Türkiye’yi azınlıkların temel haklarını korumaya davet etti.

Piri, ülkenin güneydoğu bölgelerindeki durum ve Kürt sorununun çözümü sırasında insan hakları ihlalleri nedeniyle yapılan şikâyetlerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Kati Piri Komisyon ve üye ülkelere çağrıda bulunarak, Müzakere Çerçevesine göre, Türkiye’nin katılım müzakerelerinin resmen askıya alınmasını istedi; ancak Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile demokratik diyaloğuna bağlılığını ifade etti.

Komisyondan ayrıca, resmi erteleme sırasında, sivil toplum örgütlerini desteklemek için, katılım öncesi mevcut tüm fonları (IPA II ve IPA III) kullanmasını istedi.

Avrupa katılım sürecinin başlarda Türkiye’deki reformlar için güçlü bir teşvik olduğunu buna rağmen son yıllarda hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda güçlü bir gerileme kaydedildiğini vurguladı.

Türkiye nüfusu için AB kapılarını kapatmak istemediğini söyleyen Kati Piri sözlerini şöyle noktaladı: “Bugünkü koşullarda, Türkiye’nin AB’ye katılımı hedefiyle müzakere sürecinin devamı artık güvenirliğini kaybetti. Demokratik ve ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye Avrupa Birliği’nin yararınadır. Dolayısıyla tüm araçları Türkiye’nin AB ve değerlerine bağlı kalması yönünde kullanmalıyız.

“Vizelerin serbest bırakılması Türkiye vatandaşları için büyük önem taşıyor. Özellikle öğrenciler, işletme temsilcileri ve AB üyesi ülkelerde aile bağları olan kişiler için”.

Piri, Türk hükümetine 72 kriteri uygulama çağrısında bulundu.

Rapor, 21 Kasım’da Dışişleri Komitesinde tartışılacak.

