Katalonya’da düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili bilinmesi gerekenler Reviewed by Momizat on . İspanya'ya bağlı özerk bölge Katalonya, bütün engellemelere rağmen önümüzdeki Pazar günü referanduma gitmeye hazırlanıyor. Katalonya'nın 1 Ekim'de düzenleme kar İspanya'ya bağlı özerk bölge Katalonya, bütün engellemelere rağmen önümüzdeki Pazar günü referanduma gitmeye hazırlanıyor. Katalonya'nın 1 Ekim'de düzenleme kar Rating: 0
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Katalonya’da düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili bilinmesi gerekenler

Haber Tarihi:: 29 Eylül 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

İspanya’ya bağlı özerk bölge Katalonya, bütün engellemelere rağmen önümüzdeki Pazar günü referanduma gitmeye hazırlanıyor.
Katalonya’nın 1 Ekim’de düzenleme kararı aldığı referandumun engellenmesi için Madrid’in uyguladığı yöntemler özellikle özerk bölgenin başkenti Barcelona’da protesto ediliyor.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un referandumun önüne geçmek için aldığı kararlar ülkenin ‘diktatörlük dönemi’ uygulamalarına benzetilirken ülke son yılların en büyük siyasi kriziyle karşı karşıya.
Katalonya’da düzenlenmesi planlanan referandumla ilgili bilinmesi gerekenleri 8 soruda inceledik.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41437383

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