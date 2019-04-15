Kasulidis, yeni kitabında Güney Kıbrıs’ın Kürtlere “askeri yardım” yaptığından bahsetti

Kasulidis, yeni kitabında Güney Kıbrıs’ın Kürtlere askeri yardım yaptığından bahsettiRum Dışişleri Eski Bakanı Yoannis Kasulidis’in “30 Yıllık Varoluş-Kıbrıs’ımız İçin Fikirler ve Düşünceler” adlı kitabında Güney Kıbrıs’ın bir dönem Kürtlere “askeri yardım” yaptığından bahsettiği bildirildi.

Kathimerini gazetesi, Cuma günü “University of Nicosia”da tanıtımı yapılan 181 sayfalık kitabın bir bölümünde, Güney Kıbrıs’ın komşu ülkelerle ilişkilerinden bahsedildiğini ve bu çerçevede, Lübnan ile Ürdün’e silah sattığından bahsedildiğini yazdı.

Gazete, kitapta, Lübnan’ın Güney Kıbrıs’tan yardım talep etmesi üzerine, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun kullanmadığı bazı silah ve patlayıcıları, Fransız savaş uçaklarıyla Lübnan’a gönderdiğinden ve Lübnan donanmasının, Güney Kıbrıs’tan arama-kurtarma alanında eğitim yardımı aldığından bahsedildiğini kaydetti.

Habere göre, kitapta, Ürdün ile Kuzey Irak’ta bulunan “Kürdistan Bölgesel Yönetimi”ne, terörle mücadele kapsamında “askeri yardım” yapıldığı da belirtildi.

Gazete, kitabın içeriğinde, Kasulidis’in 30 yıllık siyaset hayatında edindiği tecrübeler, karşılaştığı olaylar, “Kıbrıs’ın bölgesel rolü”, diğer devletlerle ilişkiler, Türkiye’nin faaliyetleri ve Kıbrıs sorunu konularının yer aldığını yazdı.

Kıbrıs Postası