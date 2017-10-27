Kasulidis, Rum vekillerin Avrupa Parlamentosu’nda aleyhte oy kullanmasını yanlış buldu

Kasulidis “Rum AP vekillerinin, köylerine dönnek için Maronitlerin ekonomik olarak desteklenmesiyle ilgili olan AP’deki değişiklik önerisi aleyhinde oy kullanma kararını, yanlış olarak niteledi”

Alman Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Reimer Boge’nin, Maronitlerin ekonomik olarak desteklenmesiyle de ilgili olan değişiklik önerisini sunmak için, Rum tarafıyla istişare içerisinde hareket ettiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Kasulidis’in Dualarıyla… Alman AP Milletvekili Değişiklik Önerisinin Sunulması İçin Lefkoşa’yla İstişare İçinde Hareket Etti- AP Milletvekilleri Daimi Temsilciliğin Hareketlerinden Şikâyetçi” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise, konuyla ilgili bahse konu hareketini haklı göstererek, Boge’nin değişiklik önerisi aleyhinde oy kullanan Rum AP milletvekillerini eleştirdiğini yazdı.

Gazete Papadakis ve Mavridis isimli Rum AP milletvekillerine dayanarak, oylamadan önce, değişiklik önerisinin kabul edilmesi için Rum Daimi Temsilciliği tarafından bazı hareketlerde bulunulduğunu da kaydetti.

KASULİDİS ALEYHTE OY KULLANMAYI YANLIŞ BULDU

Dün basına yansıyan haberin ardından, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in konuyla ilgili bazı izahatlarda bulunmak istediğini yazan gazete, dün “TVONE’a” konuşan Kasulidis’in “Kıbrıslı AP milletvekillerinin, işgal altındaki köylerine dönmek isteyen Maronitlerin ekonomik olarak desteklenmesiyle ilgili olan AP’deki değişiklik önerisi aleyhinde oy kullanma kararını, yanlış olarak nitelediğini” yazdı.

“Avrupa Halk Partisinin Alman AP milletvekili Reimer Boge’nin sunduğu ve Maronitlerin ekonomik desteklenmesiyle ilgili olan değişiklik önerisi, benimle istişare edilerek yapıldı” şeklinde konuşan Kasulidis, Boge’nin “Kıbrıs” ve Maronit toplumu dostu olduğunu aynı zamana her yıl “mahsurların”, kayıpların ve kültürel miras konularının desteklenmesiyle ilgili çeşitli konulara ilişkin değişiklik önerileri sunmakta olduğunu ifade etti.

“BOGE’NİN HEDEFİ MARONİTLERİN DESTEKLENMESİ”

“Boge’nin hedefinin, şu an askeri kamp olan Asomatos (Özhan) ve Ay. Marina (Gürpınar) köylerine dönecek olmaları durumunda, Maronit toplumunun desteklenmesi olduğunu” ifade eden Kasulidis, devamla “Kormacit (Koruçam) ve Karpasia’da da (Karpaşa) geri dönüş hakkı var. İsteyen yeniden yerleşmeye gidebilir” şeklinde de konuştu.

Gazete, Kasulidis’in yaptığı açıklamaların bir diğer noktasında, kendisi de AP milletvekiliyken “köylerine geri dönebilmeleri için, Maronit toplumunun askeri kampların taşınmasına ilişkin taleplerini her zaman desteklediğini söylediğini” de iletti.

Habere göre Kasulidis “söylendiği üzere, askeri kampların taşınması için bazı hareketlerde bulunuluyor ve biz bunda kötü bir şey görmüyoruz. İlgili öneri de 3’üncü Viyana Sözleşmesi temelinde, Maronitlerin geri dönüşü ve diğer mahsurların, Kıbrıs Türk toplumuna tahsis edilen ödeneklerle ilgili paralarla desteklenmesini söylüyor” ifadelerini de kullandı.

“AP RUM VEKİLLEİR GÖRÜŞLERİNİ MARONİTLERE ANLATSIN”

Alman AP milletvekilinin değişiklik önerisinde olumsuz herhangi bir şey bulunmadığını yineleyen Kasulidis, Rum AP milletvekillerini “görüşlerini gidip Maronitlere söylemeye” çağırdı.

Rum AP milletvekillerinin değişiklik önerisi aleyhinde oy kullanma kararını yanlış olarak da nitelendiren Kasulidis, çekimser kalanlarla ilgili hoşnutsuzluğunu da ifade ederek, onları anlamadığını söyledi ve çekimserliğin ne anlama geldiğini sordu.

Kasulidis sözlerini “ya olumlusun, ya da bunun karşısındasın” şeklinde sürdürdü.

Gazeteye göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Türkiye’nin uygulamadığını iddia ettiği 3’üncü Viyana Sözleşmesi’ne atıfta bulunulmasını ve AP belgesinde bunun kayda geçirilmesini oldukça önemli olarak nitelendirdi.

EDEK’in AP’deki milletvekili Papadakis ile DİKO’nun AP’deki milletvekili Mavridis’in ise ortak bir açıklama yaparak, Boge’nin değişiklik önerisinin iyileştirilmesi için yaptıkları hareketlere atıfta bulunduklarını yazan gazete, Rum AP milletvekillerinin, amaçlarının metnin iyileştirilmesi olduğunu söylediklerini aktardı.

Gazeteye göre Papadakis ile Mavridis “hedeflerinin, Kıbrıs’ın Avrupalı vatandaşlarını, tercih edilen veya edilmeyen şeklinde ayırmak isteyen sahte devletin art niyetlerine yanıt teşkil ettiği izlenimi yaratılmaması için metnin iyileştirilmesi olduğunu, dolayısıyla kendilerinin Maronitler de dahil bütün mahsurlara atıfta bulunan sözlü bir değişiklik önerisi” önerdiklerini ekledi.

THEOHARUS: “BOGE’NİN ÖNERİSİ BÖLÜNMEYE SEBEP OLDU”

Gazeteye göre, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ise dün yaptığı açıklamada “AB’nin Kıbrıslı Türkler için işgal makamlarına verdiği ödeneklerin tahsis edilmesi yönteminin araştırılmasına yönelik bir ad hoc komite kurulması için, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna yönelik inisiyatif üstlendiğini” açıkladı.

Alithia gazetesi ise “AP Milletvekilleri Çeviride Kayboldular” başlıklı haberinde “Alman AP milletvekili Boge’nin, işgal altındaki köylerine dönmek isteyen Maronitlerin ekonomik desteklenmesiyle ilgili olan değişiklik önerisinin, bölünmeye sebep olduğunu” yazdı.

Değişiklik önerisinin Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in önerisiyle yapıldığını yazan gazete, Rum AP milletvekillerinin ise bunu anlamadıkları yorumunda bulundu ve kimsenin öneri lehinde oy kullanmadığını ekledi.

“MARONİTLERİN YERLEŞMESİ İÇİN KIBRISLI TÜRKLERİN ÖDENEKLERİ ARTACAK”

Politis ise “Maronitler Memnun… Alman AP Milletvekili Değişiklik Önerisini Rum Dışişleri Bakanlığıyla İstişare Ederek Sundu” başlıklı haberinde, Maronitlerin Rum Meclisindeki Temsilcisi Yannakis Musas’ın gazeteye açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre değişiklik önerisini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Musas, bunun “atıfta bulunulmakta olan 3’üncü Viyana Sözleşmesi’nin, Maronitler de dahil olmak üzere işgal altındaki bölgelerde yaşamını sürdürmekte olan Kıbrıs Rum toplumunun bütün üyeleriyle alakalı olduğuna işaret ettiğini” söyledi.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirildiğini, ancak Rum AP milletvekillerinin hiçbirinin kendisiyle konu hakkında iletişim kurmadığını söyleyen Musas “AB bütçesindeki ifadenin, Maronitleri mahsurlardan ayırmadığını” sözlerine ekledi.

Haravgi ise habere “Maronitlerin Yeniden Yerleşmesi İçin Kıbrıslı Türklere Yönelik Ödeneklerin Artırılması” başlığıyla yer verdi.

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