Kasulidis, Johnson’la Türkiye’nin Kıbrıs’ta dört özgürlük talebini konuştu

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir çözüm sonrasında Türk vatandaşlarına dört özgürlük tanınması talebinin “anormal bir talep olduğu” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la görüştüğünü ve İngiliz mevkidaşına Kıbrıs Rum tarafının bu konudaki tezlerini aktardığını yazdı.

Habere göre Kasulidis, Johnson’la görüşmesinde, Türkiye’nin tüm Türk vatandaşlarına Kıbrıs’ta dört özgürlük hakkının tanınması yönündeki talebinin “müzakere sürecini daha da karmaşıklaştıran anormal bir talep olduğu” görüşünü iletti.

Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakere masasına en kısa sürede dönme arzusunu da olduğunu da ifade etti.

Gazete, Johnson’un ise “güvenlik konusunda karşılıklı kabul edilebilir bir formülün mümkün olduğu” görüşünü dile getirdiğini, Kasulidis’in ise bu noktada “çeşitli fikirler sunulmasına karşın üçüncü bir ülkenin tek taraflı müdahale hakkının olması ve Türk askerin belirsiz bir süre için adada kalmasının kabul edilemez olduğunu” vurguladığını yazdı.

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Kasoulides – Johnson görüşmesinde Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlama umutlarına odaklanıldı

Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, pazartesi günü Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Konseyinde, Britanyalı mukabili ile yaptığı görüşmede Kıbrıs sorunun çözülmesi amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması umutlarını görüştü.

İoannis Kasoulides, Anastasiadis’in en erken bir zamanda müzakere masasına geri dönmeyi arzuladığı güvencesini vererek, Türk tarafının “dört özgürlükler” konusundaki yeni mantıksız taleplerinin süreci daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Boris Johnson güvenlik konusunda, ortak kabul edilebilir bir formülün bulunması olanağı olduğunu söyledi. Kasoulides ise birkaç yapıcı öneriler sunulmuş olmasına rağmen üçüncü bir ülkeden tek taraflı müdahale hakkının ve Türk askerinin ucu açık bir süre adada kalmasının tartışma dışı olduğunun altını çizdi.

Söz konusu görüşme, Britanya Dışişleri Bakanının Kıbrıs konusundaki son gelişmeler konusunda bilgilendirilmek istemesi üzerine gerçekleştirildi.

AB Dışişleri Konseyi çalışmaları, güvenlik ve savunma konularına, Batı Balkanlar’daki gelişmelere, göçmenler konusuna, üçüncü ülkelerle yeni ortaklık çerçevesi uygulamasına, Orta Doğu’da barış sürecine ve AB – Mısır ilişkilerine odaklandı.

Konsey çalışmaları çerçevesinde, üye devletlerin dışişleri bakanları ve savunma bakanları arasında ortak bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Birliğin küresel stratejisinden kaynaklanan savunma ve güvenlik konuları da tartışıldı.

AB dışişleri bakanlarının Batı Balkanlar’daki durumu da tartıştıkları Konseyde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bölgeye gerçekleştirdiği acelen turların bir güncelleştirmesini yaptı.

Göçmenler konusunun ele alındığı Konseyde, tartışma, üçüncü ülkelerle yeni bir ortaklık anlaşmaları çerçevesi uygulanmasıyla ilgili 3. İlerleme Raporuna odaklandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Hassan Shoukry’nin de davetli olduğu dışişleri bakanlarının çalışma yemeği sırasında, AB – Mısır arasındaki ilişkilerin bir değerlendirmesi yapılarak beklentilere değinildi.

Kasoulides konuşmasında, Mısır ile her düzeyde ilişkiler (bölgesel, göç, insan hakları, ekonomi) konusunun tartışılması fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin çalkantılı bir bölgede oynadığı stratejik role değindi ve AB’nin ülkedeki reform çabalarını desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, dışişleri bakanları, Orta Doğu’daki son gelişmeleri ve AB’nin Orta Doğu Barış Süreci’ndeki rolü ve yeri konularını ele aldılar.

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