Kasoulides,Vatikan’ı KKTC’deki Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere gönderilen insani yardım konusunda koyduğu engeller hakkında bilgilendirdi

Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, 26-27 Ekim tarihleri arasında Vatikan’a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde Vatikan Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Gallagher ile görüştü.

İkili görüşme sırasında Kıbrıs ve Vatikan ilişkileri, Kıbrıs sorunu, göç krizi, insan ticareti ve Orta Doğu’daki son gelişmeler ele alındı.

Kasoulides Gallagher’i KKTC’nin kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere gönderilen insani yardım konusunda koyduğu engeller hakkında bilgilendirdi.

İki Bakan, Kıbrıs ve Vatikan arasında geleneksel ilişkileri teyit ederek 2018 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 45. yıldönümünün kutlanacağını belirttiler.

Kıbrıslı Bakan ayrıca, Doğu Kiliseleri Kongregasyonu Prefekti Kardinal Leonardo Sandri ile de görüştü. Maronit Başpiskoposu Youssef Soueif’in katıldığı görüşme sırasında Kıbrıs’taki Maronit Toplumunun aktif katkısı da belirtildi.