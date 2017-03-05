Kasoulides, Brüksel’de Johnston ve Murphy ile görüşecek

Momizat

Mar 05

Yapılan resmi bir basın açıklamasına göre, Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Brüksel'de Birleşik Krallık mevkidaşı Boris Johnson ile bir araya gelecek ve

Yapılan resmi bir basın açıklamasına göre, Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Brüksel'de Birleşik Krallık mevkidaşı Boris Johnson ile bir araya gelecek ve

0