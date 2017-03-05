Kasoulides, Brüksel’de Johnston ve Murphy ile görüşecek
Yapılan resmi bir basın açıklamasına göre, Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Brüksel’de Birleşik Krallık mevkidaşı Boris Johnson ile bir araya gelecek ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri görüşecek. Görüşme isteğinin Boris Johnson’dan geldiği belirtildi.
Kasoulides, ayrıca İrlanda Cumhuriyeti Avrupa İşleri Bakanı Dara Murphy’inin isteği üzerine Brexit’i görüşmek üzere bir araya gelecek.
İki toplantı, 6 ve 7 Mart’ta Brüksel’de toplanacak olan Dışişleri Konseyi ve AB Genel İşler Konseyi’nin oturum aralarında gerçekleşecek.