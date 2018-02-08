Karar kabul edildi…Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’ye kınama: OHAL, ulusal güvenliğin çok ötesine geçti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlâline ilişkin gelişmeleri kınayan karar metnini kabul etti.

AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri’nin inisiyatifiyle hazırlanan karar metninde, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması ile yargı alanındaki keyfi kararlar gibi yapısal sorunlara dikkat çekildi.

Kararda, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi bir kez daha kınandı. Ancak 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle, Türkiye’de temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü konusunda derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Perşembe günü yapılan oturumda kabul edilen kararı değerlendiren AP Türkiye Raportörü Kati Piri, “Rakamlar şok edici. 100 binden fazla kişi işten çıkarıldı. 50 binden fazla kişi hapse atıldı” dedi.

Bu rakamların tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olduğunu belirten Piri, bu kişilerin ailesi ve yakınlarının umutla durumun normale dönmesini beklediklerini söyledi.

‘Demokratik muhalefetin sesi kesiliyor’

Kati Piri’ye göre, Türkiye’de şu anda eşi görülmemiş bir şekilde demokratik muhalefetin sesi kesilmeye çalışılıyor. Hollandalı Parlamenter, buna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Elbette Türk makamlarının, 15 Temmuz 2016 tarihindeki korkutucu darbe girişiminden sorumlu olanları adalete teslim etme hakkı var. Ancak OHAL uygulaması şu anda karşı sesleri susturmak için kullanılıyor. Bu, ulusal güvenliği korumanın çok ötesine geçti”

AP Türkiye Raportörü Piri, Avrupa Birliği’ni (AB) Türkiye’deki insan hakları ihlallerini, “daha net ve yüksek sesle” dile getirmeye çağırdı.

Piri, “Bunu sadece AB bu değerlere dayandığı için değil, Türkiye’nin aday ülke olarak bu yükümlülüklere uyması gerektiği için de yapmalı” dedi.

Kati Piri, “Bu zor dönemde insan haklarına sahip çıkamazsak hem saygınlığımızı hem de Türk toplumunun büyük bir kısmının güvenini kaybedebiliriz” diye konuştu.

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Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’ye Afrin uyarısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği askeri harekâtın “insani sonuçları konusunda ciddi kaygı duyduğunu” belirtti. AP’de kabul edilen kararda, “orantısız eylemlerin devamına karşı” uyarıda bulunuldu.

Avrupa Parlamentosu’nun “Türkiye’de İnsan Haklarının Mevcut Durumu” başlıklı karar tasarısı büyük oy çoğunluğuyla kabul edildi. Onaylanan tasarıda, 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha kınanmakla birlikte, başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimin “meşru ve barışçıl muhalefeti daha da bastırmak ve orantısız ve yasal olmayan eylem ve önlemlerle medya ve sivil toplumun barışçıl biçimde ifade özgürlüğü hakkını kullanmasını engellemek” amacıyla kullanıldığı mesajı verildi.

Temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığındaki “kötüleşme” için “çok kaygı verici” ifadelerinin kullanıldığı kararda, “on binlerce kişiye yönelik keyfi tutuklama ve hukuki ve idari taciz” kınanıp, bu kişilerin “derhal” serbest bırakılması istendi.

Kararda ayrıca, masumiyet karinesi konusunda AİHM içtihadına uyulması ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun “bağımsız” çalışmasının sağlanması da talep edildi. Terörün Türkiye için “tehdit” oluşturduğu kabullenilmekle birlikte, “geniş kapsamlı” terörle mücadele yasalarının “ifade özgürlüğü haklarını kullanan vatandaşlar ve medyayı cezalandırmak için kullanılmaması” istendi. Afrin operasyonuna karşı çıkan gazeteci, aktivist, doktor ve sıradan vatandaşların tutuklanması kınandı.

Afrin uyarısı

Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumda, Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Demokratlar tarafından Afrin operasyonu hakkında verilen değişiklik önergesi de oy çokluğuyla kabul gördü.

Söz konusu önergede, Avrupa Parlamentosu’nun “Suriye’de Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu bu bölgedeki askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygı duyduğu” ve “orantısız eylemlerin devamına karşı uyardığı” belirtildi.

Kararda, 2002’den bu yana AB terör örgütleri listesinde olduğu hatırlatılan PKK’ya silah bırakma çağrısı yapılmakla birlikte, “Kürt sorununa adilane çözüm için” Ankara ve PKK’nın “müzakere masasına dönmeleri” de istendi.

Bbc-Dw

https://www.amerikaninsesi.com/a/ap-milletvekillerinden-turkiyeye-ohali-kaldirin-cagrisi/4244728.html