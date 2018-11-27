Karadeniz’de Sular Durulmuyor…AB Rusya’ya yaptırım seçeneğini gözden geçiriyor

Rusya’nın Kırım yakınında Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koyması ve mürettebatı da alıkoymasının ardından sular durulmuyor.

Kırım’da bir mahkeme Rusya’nın haftasonunda gözaltına aldığı Ukraynalı denizcilerden birinin gelecek iki ay boyunca hapiste kalmasına hükmetti.

Rusya, Kırım yakınında üç donanma gemisine ateş açmıştı. Denizciler gemilerle birlikte Rus sınır muhafızları tarafından Pazar günü Kerç Boğazı’na doğru ilerlerken durdurulmuştu.

Ukrayna’nın ana limanlarına girişi sağlayan Kerç Boğazı, Rusya ve Ukrayna arasındaki iç deniz olan Azak Denizi’nin Karadeniz’e tek bağlantısı durumunda.

Kırım mahkemesinden bildiren Rus haber ajansları bu kişinin sınırı ihlal etmekle suçlandığını bunun cezasının da altı yıla kadar hapis olduğunu belirtti. Ukraynalı denizcinin 26 Ocak’a kadar gözaltında tutulması kararına varıldı.

AB Rusya’ya yaptırım seçeneğini gözden geçiriyor

Rusya’nın Ukrayna donanmasına müdahalesi Avrupa’da ve dünyada endişeyle karşılandı.

Almanya, Avusturya, Polonya ve Estonya’dan yetkililer Rusya’ya AB yaptırımları uygulanması seçeneğini gözden geçiriyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kırım Yarımadası’nın Kerç Boğazı yakınında yaşanan olaydan duyduğu büyük endişeyi dile getirdi ve her iki tarafa da itidal çağrısı yaparak derhal tansiyonu azaltacak adımlar atmalarını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise diğer ülkelerin krizle ilgili arabuluculuk teklifini reddetti.

Lavrov: “Arabuluculuğa ihtiyaç görmüyorum”

Almanya Dışişleri Bakanı’nın Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’nın yaşanan krizi çözmek için birlikte çalışmalarını teklif etmesinin ardından Lavrov Paris’te yaptığı açıklamada “Herhangi bir arabuluculuğa ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Lavrov bu tür olayların önlenmesi için Ukrayna’nın batılı müttefiklerinin Kiev’e provokasyonlara son vermesi için güçlü bir mesaj vermeleri gerektiğini kaydetti.

Erdoğan’dan diyalog çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya ve Ukrayna’ya anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözmeleri çağrısında bulundu. Erdoğan Türkiye’nin de kıyısının bulunduğu Karadeniz’in bir barış denizi olmasını istediğini söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT) Rusya ve Ukrayna’ya daha fazla provokasyondan kaçınmaları ve gerilimi azaltmak için diyalog yoluna başvurmaları çağrısı yaptı.

AGİT’in Ukrayna’da bir gözlemci ekibi bulunuyor.

Kremlin’den sıkı yönetim uyarısı

Kremlin ise Ukrayna’nın belli bölgelerinde yürürlüğe girecek sıkı yönetimin isyancıların kontrolündeki doğu bölgelerinde tansiyonun artmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna Pazartesi günü geç saatlerde aralarında ayrılıkçı bölgelere sınırı olan yerlerin de bulunduğu birçok bölgede sıkı yönetim öngören bir tasarıyı onaylamıştı.

Putin ve Merkel telefonda görüştü

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e haftasonunda Karadeniz’de Ukrayna’yla yaşanan gerilimle ilgili olarak ciddi endişe duyduğunu söyledi.

Krizle ilgili Rusya ve Almanya liderleri arasında telefon görüşmesi yapıldı. Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in Merkel’le görüşmesinde Ukrayna-Rusya arasında gerilimin artması ve Ukrayna’da sıkı yönetim ilan edilmesi konusunda duyduğu endişeyi aktardığı belirtildi.

Almanya Başbakanlık sözcüsü Merkel’in Putin’e tansiyonun düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptığını belirtti.

Rusya devlet televizyonu Salı günü Kırımlı denizcilerle yapılan röportajları yayınladı. Röportaj yapılan üç denizci de Rus sınırını ihlal ettiklerini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Kızılhaç örgütünden denizcileri hapiste ziyaret edebilmesi için bir buluşma ayarlamasını istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı savaş mahkumlarını televizyona çıkartmanın bile suç teşkil ettiğini söyledi.

Ukrayna devlet güvenlik yetkilileri ise Rusya tarafından alıkonulan gemilerde bulunan denizcilerden bazılarının istihbarat görevlileri olduğunu kaydetti.

Voa