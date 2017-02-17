Kanada Başbakanı Trudeau: ‘Güçlü bir AB’ye ihtiyacımız var’

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Strasbourg’da Avrupa Birliği ile Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşmasını savundu. Avrupa milletvekillerine hitap eden Kanada başbakanı CETA’nın faydalarını anlattı. Trudeau konuşmasında bütün dünyaya fayda sağlayacak güçlü bir Avrupa Birliği’ne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Justin Trudeau’nun konuşması büyük alkış aldı. Justin Trudeau Kanada ile Avrupa Birliği’nin ortak değerlerde buluştuğunu belirtti. Avrupa Birliği’ne güvenilir bir partner olduğu sinyalini verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump korumacı bir politika izleyeceğini belirtmişti.

Euronews