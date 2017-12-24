Kalimera Türkiye…

Aysun Karlı

Bakmayın, Ege’nin karşı kıyısından da yazsanız fotoğraf her yerden aynı.

Elbet Yunan halkı önceliği kendi yaşamsallığına verse de, ‘komşuda pişen bize de düşer’ demiyor.

Pek düşsün de istemez.

Niye mi?

Gerek iç, gerekse dış siyaset burada da yakın takipte.

Özellikle ikili ilişkilerde her ne kadar 2004 sonrası Annan planıyla tıkansak da Yunanistan ve Rum tarafında değişen bir şey yok.

Ne kadar dost, ne kadar samimiyiz.

Halklar açısından asla bir sorun yok.

Ama siyaseten baktığınızda işte o hep soru işareti…

Ha, AB politikalarında biz ne kadar ilerledik o da tartışılır.

Söz konusu meselelerde kim ne kadar hakim konuya.

Yani…

Ne elçi olmak.

Ne de prof. olmak tek başına hiç bir zaman yeterli olmaz.

Avrupa’daki dostlarımız da bunun net altını çiziyor.

Teori ve pratiğin birlikte entegrasyonu şart.

Genelde içeride hep tribüne oynarken ‘AB normlarına ‘eyyyyyyy’ deyip kafa tutabiliriz ama bizim de olmazsa olmazlarımızın içini iyi doldurmak gerekmiyor mu?

Şu an Avrupa Birliği, Türkiye’nin en büyük ticari ortağı durumunda.

Karşılıklı alım ve satım dengeleri gerçekten önemli.

Peki koruyabilecek miyiz?

PEKİ ERDOĞAN?

Önümüzdeki seçimlerde herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaderini soruyor.

Daha önce kaleme aldığım ‘bloklar savaşını’ hatırlatıyorum ben de.

Hem evet, hem hayır cephesi blok kurmazsa işi zor.

Parçalanan MHP, yeni oluşan İYİ Parti, CHP’nin hamleleri, Ak Parti’nin handikaplarını üst üste koyduğumuzda bu kez bıçak sırtında bir tablo ortaya koyuyor.

Benimse anlattığım net…

Kararsızları etkileyen, yaşananları topluma net anlatan, ekonomik söylemlerini iyi anlatan kazanacak…

Yüzde 49’la 51 arasında gider gelir tablo… Anormal büyük bir fark şu an için çok mümkün değil gibi..

Mutlaka daha zaman var.

Fakat hiç bir şey iktidar partisi için net ve kesin değil.

Bu muhalefet içinde geçerli…

Sadece kendine oynayan kaybedecek bu kesin…

Bursa.com