Juncker seçim yarışında Merkel’e göz kırptı

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Almanya’da genel seçimler yaklaşırken rengini belli etti. Juncker, Merkel’e göz kırptı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile dost olmasına rağmen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel’in yeniden başbakanlığa seçilmesini umduğunu söyledi.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz

Lüksemburglu Komisyon Başkanı “Ben Hristiyan Demokratım, dolayısıyla parti ailemizin bu seçimden başarıyla çıkmasını arzuluyorum” dedi.Alman televizyonu ARD’nin Brüksel stüdyosunda konuk olan Juncker, “Martin Schulz’un ile aralarındaki dostluğun süreceğini” de sözlerine ekledi.

Avrupa politikasında Merkel ile Schulz arasında görüş ayrılığı bulunmamasının memnuniyet verici olduğunu belirten Jean-Claude Juncker, “Fransa’da öyle olmadı. Fransa’da Avrupa ile Avrupa karşıtları arasında seçim yapıldı” dedi.

Komisyon Başkanı Juncker, 24 Eylül’deki Almanya genel seçimlerine “Avrupa yanlısı iki başbakan adayının katılmasının Alman demokrasisi için gurur vesilesi olduğunu” ifade etti.

Dw