Juncker: Sanırım aşırı dramatize etmeden Kıbrıs’ın normal bir şekilde birleştiğini görmek için bu son şanstır

Avrupa Komisyonu Başkanı J.C. Juncker, Malta`nın 6 aylık AB başkanlığını üstlenmesi dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katıldıktan sonra KHA`na açıklamalarda bulundu ve ilgili iki tarafın görüşlerine köprü olabilmeye çalışmak için yarın sabah Cenevre`ye gideceğini söyledi.

Juncker, “Kıbrıs`ın yeniden birleşmesi konusuna özel ilgi duyuyorum. Sanırım aşırı dramatize etmeden Kıbrıs`ın normal bir şekilde birleştiğini görmek için bu son şanstır” şeklinde konuştu.

Erdoğan, May ve Tsipras tereddüt ederken kendisinin Cenevre`ye gitme kararının nedenini izah eden J.C. Juncker, “Kıbrıs`ı çeşitli zamanlarda ziyaret etmemin nedeni budur. Anastasiades ve Akıncı`yla her zaman görüşmeler yapma nedeni budur. Konu barış olduğunda gitmelisin. Ve sanıyorum Avrupa Komisyonu`nun görevi orada olmak ve ilgili iki tarafın görüşlerine köprü olmaya çalışmaktır. Uzakta kalsaydım bu hareketimden memnun olmayacaktım. Risklidir ancak barış söz konusu olduğunda risk almalısınız. Konu barış olduğunda risk almayanlar en büyük riski alırlar” dedi.

Başkan Juncker konuşmasının başında da, birkaç saat ve gün içerisinde zor bir dosyanın kapanacağını umduğunu ifade etti ve şöyle konuştu.

“Cenevre`ye gitmek üzere Malta`dan ayrılıyorum. Kıbrıs`ın yeniden birleşmesi. Bu zor bir sorundur ancak burada adayı yeniden birleştirme zamanının geldiğini söylemek isterim. İki toplumun liderleri çok mükemmel bir iş yapıyorlar ve ümit ederim yarın Cenevre görüşmelerini olumlu bir şekilde tamamlayabileceğiz. Bu sabah Başbakan Tsipras ile telefonda konuştum. Bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı`yla konuşacağım ve umarım önümüzdeki saatlerde ve günlerde bu zor dosyayı kapatabileceğiz.”