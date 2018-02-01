Juncker: Romanya Schengen bölgesine dahil edilene kadar durmak yok

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Junker, “Pasaportlar, sınırlar yok edilerek, Romanya Schengen bölgesine dahil edilene kadar durmak yok” dedi.

Brüksel’deki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Juncker, AB Konseyi dönem başkanlığını 2019’un ilk yarısında Romanya’nın üstleneceğini ve bu çerçevede önemli bir AB zirvesi düzenleneceğini hatırlatarak, “Romanya ve AB’nin kaderi güvenilir ellerde olacak. Romanya’nın yeri Schengen bölgesidir. Pasaportlar, sınırlar yok edilerek, Romanya Schengen bölgesine dahil edilene kadar durmak yok” diye konuştu.

‘ROMANYA’DAKİ HUKUK SİSTEMİ BAĞIMSIZ VE İŞLEVSEL, BUNU TÜM AB ÜLKELERİ İÇİN SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Romanya’nın hukukun üstünlüğü alanında önemli gelişmeler kaydettiğine de dikkati çeken Juncker, bu çerçevede ülkedeki hukuk sistemine güvendiğini belirterek, “Romanya’daki hukuk sistemi bağımsız ve işlevseldir. Tüm AB üyeleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Ülkedeki yargı reformuna ilişkin sorunun ancak Romanya tarafından çözülebileceğini söyleyen Juncker, endişeleri olmasına rağmen Romanya’nın AB Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasına yol açacak 7’nci maddeyi tetikleme niyetinde olmadıklarını dile getirdi. Juncker, Romanya’nın Schengen bölgesine dahil edilmesinin bir ‘milli onur’ konusu olduğunun, Romanya halkının ikinci sınıf AB vatandaşı gibi muamele görmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İOHANNİS: ÇÖZÜMÜN ADRESİ ROMANYA

İohannis ise ülkesindeki yargı paketi tartışmalarının görüşmede gündeme geldiğini belirterek, söz konusu tartışmaların, iyileştirilecek yasalarla, uygulamaya konulabilecek kanunlarla sonuçlanması konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Yargı paketi tartışmalarının ülkesinin iç meselesi olduğunu vurgulayan İohannis, “Buna ilişkin çözümün adresi Romanya’dır” dedi. Beklentisinin, anayasal çerçeveye uygun yasaların meclisten geçmesi olduğunu belirten İohannis, konuya ilişkin bazı ‘kaygılar’ taşıdığının da altını çizdi.

Yasaların onay için masasına gelmesi halinde önünde Anayasa Mahkemesi ya da Romanya Parlamentosuna mektup yazma gibi iki seçeneğin de bulunduğunu aktaran İohannis, buna zamanı gelince karar vereceğini söyledi.

Romanya’da aralarında hakim ve savcıların hükümet tarafından atanmasını sağlayacak değişikliklerin de olduğu yargı paketi, aralık ayında mecliste kabul edilmişti.

Değişikliklerin gelecek günlerde Cumhurbaşkanı İohannis’in onayına sunulması bekleniyor. İohannis’in tasarıyı bir kez meclise gönderme yetkisi bulunuyor.

RS