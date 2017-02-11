Juncker: Komisyon ve şahsen ben Kıbrıs müzakereleri destekliyoruz Reviewed by Momizat on Şub 11 . Avrupa Komisyonu`nun başkanı Jean-Claude Juncker, şahsen kendisi ve Avrupa Komisyonu`nun Kıbrıs soruna bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmaları destekle Avrupa Komisyonu`nun başkanı Jean-Claude Juncker, şahsen kendisi ve Avrupa Komisyonu`nun Kıbrıs soruna bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmaları destekle Rating: 0