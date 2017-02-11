Juncker: Komisyon ve şahsen ben Kıbrıs müzakereleri destekliyoruz
Avrupa Komisyonu`nun başkanı Jean-Claude Juncker, şahsen kendisi ve Avrupa Komisyonu`nun Kıbrıs soruna bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmaları desteklediğini söyledi.
Juncker, perşembe günü Kıbrıs Cumhuriyeti`nin Avrupa Birliğinde Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Kornilios Korniliu ile yaptığı baş başa görüşme sırasında desteğini teyit etti.
Büyükelçi Korniliou, Brüksel`deki görev süresini tamamlaması nedeniyle Juncker ile görüştü.
İkili görüşme sırasında, Kıbrıs`ın Avrupa Birliğindeki başarıları ve zorlukları ele alındı ve Kıbrıslı Büyükelçi, Kıbrıs`ın Avrupa Birliği ailesinin aktif bir üyesi olmaya devam edeceğini söyledi.
Kıbrıslı yetkili, Juncker ve Avrupa Komisyonu`nun Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakereleri destekledikleri için teşekkürlerini ifade etti.
Büyükelçi Korniliu, Ekim 2011 tarihinden beri Kıbrıs`ın AB Daimi temsilcisi görevinde bulunuyor. Büyükelçi, 13 Şubat tarihinden itibaren Kıbrıs`ın BM Daimi Temsilcisi görevine atandı.
Kıbrıs`ın AB Daimi Temsilcisi görevine Büyükelçi Nikolas Emiliu atandı.