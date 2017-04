Juncker: “Kimyasal silahların kullanılmaya devam etmesine karşılık verilmesi gerekiyor” (english)

Juncker, kimyasal silah kullanımını tartışmasız biçimde kınadığını belirterek, kimyasal silahların kullanılmaya devam etmesine karşılık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kimyasal silah kullanımını tartışmasız biçimde kınadığını belirterek, kimyasal silahların kullanılmaya devam etmesine karşılık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Juncker, Suriye’de Esed rejiminin Han Şeyhun’da 4 Nisan’da sivillere karşı kimyasal silahlarla “korkunç” bir saldırı gerçekleştirmesi ve buna yanıt olarak ABD’nin Şayrat Askeri Üssüne saldırı düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

ABD’nin, kimyasal silahlarla daha fazla vahşete engel olmak amacıyla saldırı yaptıkları bilgisini verdiğine dikkati çeken Juncker, kimyasal silah kullanımını tartışmasız biçimde kınadığını kaydetti.

Juncker, kimyasal saldırıların engellenmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret ederek, “Kimyasal silahların kullanılmaya devam etmesine karşılık verilmesi gerekiyor” dedi.

Askeri hedeflere yönelik hava saldırılarıyla sivillere karşı kimyasal silah kullanımı arasında net bir ayrım bulunduğunu kaydeden Juncker, “Suriye’deki şiddet döngüsünden çıkmak ve kalıcı barışa yönelik çabaları artırmak gerekiyor. Sadece siyasi dönüşüm böyle bir sonuç doğurur. AB Komisyonu üzerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmeye hazırdır” değerlendirmesinde bulundu.

Statement by President Juncker on the Situation in Syria

A horrific chemical weapons attack on civilians struck Khan Shaykhun on 4 April. Last night, in response, the US launched air strikes on Shayrat Airfield. The US has informed the EU that these strikes were limited and seek to deter further chemical weapons atrocities.

President Juncker has been unequivocal in his condemnation of the use of chemical weapons. The repeated use of such weapons must be answered. He understands efforts to deter further attacks. There is a clear distinction between air strikes on military targets and the use of chemical weapons against civilians.

Efforts to stem the spiral of violence in Syria and work towards a lasting peace should be redoubled. Only a political transition can lead to such an outcome. President Juncker and the European Commission as a whole stand ready to play their part in full.

Tak-Dw-ABHaber