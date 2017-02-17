Juncker: “İngiltere AB’den çıkmadan diğer ülkelerle ticari anlaşmalar yapamaz”

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker İngiltere’nin AB ile ayrılma sürecinin tamamlanmasının 2 yıldan fazla süreceği öngörüsünde bulundu.

‘Bu sürecin 24 ay içerisinde biteceğini sanmıyorum” diyen Juncker bunun için İngiltere hükümetinin 20 bin kanunda değişiklik yapması gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ayrılık işlemlerini resmen başlatacak olan Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesini Mart ayında işleteceğini belirtiyor.

İngiltere’ye uyarı

Juncker ayrıca İngiltere hükümetine uyarıda bulunarak Londra’nın birlikten ayrılmadan diğer ülkelerle ikili ticari anlaşmaları müzakere edemeyeceğini söyledi.

Başbakan Theresa May geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret ederek ekonomik alandaki ilişkileri daha da geliştirmeyi ele almıştı.

Diğer yandan İngiltere eski başbakanlarından Tony Blair ülkesinin AB’den çıkmayı bir kez daha düşünmesi çağrısında bulunacak.

Halkın referandumun şartlarını ve doğurabilecek sonuçlarını çok iyi bilmeden sandığa gittiğini düşünen Blair yeni bir referandum yapılması taraftarı.

Euronews