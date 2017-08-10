Juncker, harcamaları nedeniyle hedef tahtasında

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, özel uçakla geçen sene bir gecelik Roma uçuşu nedeniyle Avrupa Birliği’nin kasasından 24.450 bin (yaklaşık 112 bin 500 TL) sterlin değerinde harcama yaptığının ortaya çıkmasının ardından hedef tahtasına oturtuldu.

Şubat 2016’da özel uçakla Brüksel’den Roma’ya gerçekleşen uçuşun, Birlik’in kasasından 24.450 bin sterlinlik (yaklaşık 112 bin 500 TL) bir harcamaya neden olduğu belirtildi. Özel uçağın, Juncker’in yanında 8 kişilik delegasyonu da taşıdığı ifade edildi.

Avrupa Komisyonu sözcülerinden Mina Andreeva, Juncker’in söz konusu uçağa bindiğini çünkü o anda Juncker’in programına uyan başka bir opsiyon bulunmadığını söyledi.

Andreeva, harcamanın Avrupa Birliği’nin kurallarına aykırı bir durum oluşturmadığını vurguladı.

Hürriyet